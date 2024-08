Warholm lidera la primera ronda de 400 m vallas, Alison Dos Santos cumple

Los favoritos de una de las pruebas más esperadas del atletismo de estos Juegos Olímpicos, los 400 metros vallas masculinos, se clasificaron este lunes a semifinales, con el noruego Karsten Warholm como el más rápido del día.

El vigente campeón olímpico y mundial, que es además el plusmarquista mundial, ganó su serie con un tiempo de 47 segundos y 57 centésimas.

El estadounidense Rai Benjamin, plata en los Juegos de Tokio, se impuso en la suya por 48.82, mientras que el brasileño Alison Dos Santos, bronce olímpico y campeón del mundo en 2022, se limitó a cumplir el expediente en su serie, con un tercer lugar (48.75) tras relajar su aceleración al final.

Los tres primeros de cada serie accedían directamente a las semifinales.

En el global de los cronos de la ronda, Alison Dos Santos obtuvo el decimocuarto mejor registro, pero el dato es muy relativo por su gestión del esfuerzo en el tramo final.

"Esta experiencia olímpica es distinta para mí [respecto a Tokio-2020, donde se corrió sin público por la pandemia]. El estadio lleno, la gente, es como si todo fuera nuevo", explicó Dos Santos, ilusionado con estos Juegos y satisfecho con su primera toma de contacto con la pista violeta, del mismo color del que lleva teñido su cabello.

La gran esperanza de medalla para Brasil en la pista de atletismo de estos Juegos quitó importancia a su tercer lugar en la serie, señalando que su objetivo era simplemente pasar.

"Me he sentido bien, me estoy sintiendo perfecto. Ha sido una clasificación sencilla, cómoda, así que solo puedo decir que ha sido una buena carrera", explicó.

También se clasificó directo a semifinales otro vallista brasileño, Matheus Lima (48.90).

Por contra, el costarricense Gerald Drummond (48.80) y el dominicano Yeral Núñez (48.67) estuvieron en series rápidas y quedaron fuera de los puestos de clasificación automática, por lo que tendrán que ir a la repesca del martes.

"Reconozco que hasta hace poco no sabía ni que existía un repechaje, no sabía ni cómo funcionaba. Es una nueva oportunidad, voy a ir mañana [martes] a conseguir el pase a semifinales como sea", dijo Drummond, que este año consiguió un triunfo de prestigio en la reunión de Eugene (Estados Unidos) de la Liga de Diamante.