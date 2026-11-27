Londres y Liverpool acapararán los focos de la Premier League en su duodécima fecha, mientras la lucha se presenta intensa este fin de semana en el top-5 de la Serie A de Italia, y el Bayern debe mantener la presión sobre el Dortmund a pesar del diezmado ataque bávaro.

. Inglaterra: derbi en Liverpool

Los miembros del actual top-4 tienen trabajo por delante este fin de semana en la Premier League, empezando por el líder Arsenal, que recibe el domingo a un Manchester City con ganas de revancha.

Los Citizens, terceros del campeonato inglés, encadenaron tres derrotas y un empate antes de su visita al Emirates londinense, donde esperan volver a poner en marcha la máquina de ganar.

El Brighton, que completa el podio, también pretende recuperar su impulso ese mismo día en casa frente al Newcastle, después de haber tropezado en Hull (derrota 2-0) la semana pasada.

El Liverpool, cuarto, visita a su vecino el Everton el domingo, para disputar un derbi siempre eléctrico. La moral de los Reds de Andoni Iraola está por las nubes después de haber arrollado al Manchester United por 4-0.

El nuevo entrenador de los Red Devils, Mauricio Pochettino, buscará alejar el recuerdo doloroso de este descalabro inaugural con motivo de su debut en Old Trafford, el sábado contra el Brentford.

. España: Barça a consolidar su ventaja

En esta 14ª jornada, sin ningún partido estelar, el reto para el Barça, después de su trabajada victoria el fin de semana pasado contra el Villarreal (3-2), será mantener el domingo en el campo del recién ascendido Deportivo La Coruña su ventaja de tres puntos sobre el Real Madrid.

Un día antes, el conjunto blanco, 2º a tres unidades, recibe al Alavés (9º) en el Santiago Bernabéu con el objetivo de seguir sobre la estela azulgrana.

También en la carrera por el título, el Atlético de Madrid (3º, 31 puntos) visita al mal clasificado Elche.

. Alemania: el Bayern con su ataque en cuadro

Derrotado por primera vez de la temporada en Lille en Liga de Campeones el miércoles (2-1), el Bayern se desplaza a Hamburgo el sábado para la 11ª jornada de la Bundesliga.

Tras haber sido frenados por el Colonia en casa (1-1) la semana pasada, los jugadores de Vincent Kompany cedieron el primer puesto al Dortmund (24 puntos contra 22), con el agravante de perder a su Balón de Oro 2026, Harry Kane, por una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses.

La animación ofensiva del Bayern está completamente diezmada, ya que además de las ausencias de larga duración de Kane e Ismael Saibari (regresos como muy pronto en marzo), Michael Olise no pudo desplazarse a Lille, tocado en el pie izquierdo contra el Colonia.

Su regreso al césped el sábado en el Volksparkstadion de Hamburgo es incierto. Serge Gnabry no debería volver a jugar antes de 2027. Por último, Jamal Musiala y Luis Díaz han vuelto de sus lesiones pero aún necesitan recuperar el ritmo competitivo.

Reforzado por el buen empate (1-1) conseguido en Londres ante el Arsenal el martes en la Champions, el Borussia Dortmund estrena su papel de líder en su propio estadio contra el Bayer Leverkusen (5º, 19 puntos) el domingo.

. Italia: quinteto de cabeza en cinco puntos

Seis puntos separan a los cinco primeros de la Serie A, que no vivirán duelos directos este fin de semana.

La Lazio, líder, se enfrenta al Torino el sábado, y la AS Roma juega contra el Monza el domingo luego de su meritorio empate a dos en el Parque de los Príncipes en Champions.

El vigente campeón, el Inter de Milán (3º), quiere mantener su dinámica frente al Génova el sábado, al igual que el AC Milan (4º) en Cagliari el lunes. Y el Como (5º) desafiará a la Juventus (6º).

. Francia: PSG con bajas de peso

Privado para varios meses de sus delanteros Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el líder PSG recibe al Lorient en Ligue 1 el sábado, después de su tropiezo en casa ante la Roma (2-2) en Champions.

Antes, el viernes, sus vecinos del Paris FC de Liam Rosenior (2º) abrirán el telón en Brest.

En su segunda temporada en la élite, el club propiedad de la familia Arnault, propietaria del grupo de lujo LVMH, ya ha dado un vuelco al tablero, imponiéndose como el equipo destinado a perturbar la hegemonía del PSG.

Justo por detrás de los dos equipos de la capital, el Lille de Davide Ancelotti visita a Le Mans tras su victoria para la historia ante el Bayern en Champions.