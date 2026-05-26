Vingegaard gana su cuarta etapa en el Giro y se afianza como maglia rosa

El danés Jonas Vingegaard dio prácticamente la puntilla definitiva al Giro de Italia al imponerse en solitario este martes en la 16ª etapa, con final en la estación de esquí de Cori (en los Alpes suizos), con un minuto de ventaja sobre sus perseguidores.

Con esta victoria, la cuarta en la presente edición del Giro, el doble vencedor del Tour de Francia está más cerca de vestir de rosa el próximo domingo en Roma.

En una etapa corta (113 km), pero con final muy exigente en lo alto de la estación alpina de Cori, Vingegaard atacó a falta de 6,5 km para la meta y demostró de nuevo que es el hombre fuerte de la carrera.

Segundo fue el austriaco Felix Gall (Decathlon) y tercero el australiano Jai Hindley (Red Bull).

Precisamente estos dos corredores son de los que lucharán por subir al podio en Roma el domingo.

Gall es segundo en la general a 4:03 de Vingegaard y Hindley es cuarto a 5 minutos exactos.

Entre ambos está el neerlandés Thymen Arensman, compañero de equipo de Vingegaard, a 4:27 del danés.

El portugués Afonso Eulálio (Bahrain), que llegó a vestir de rosa durante unas jornadas, sigue sorprendiendo y se mantiene 5º en la general, a 5:40 del líder.

El miércoles volverá a tener protagonismo la montaña, aunque sin final en alto, con una etapa de 202 km de recorrido rompepiernas entre Cassano d'Adda y Andalo, en la que deben ascenderse tres puertos de tercera categoría, y con un desnivel positivo de 3.300 metros.