Victoria Mboko, la fuerza tranquila de Canadá en Roland Garros

En su primer Grand Slam, la canadiense Victoria Mboko (120ª del mundo) está ya en tercera ronda de Roland Garros, un logro sustentado por un apoyo familiar sin fisuras y una gestión de la presión impropia de una joven de 18 años.

Vencedora en dos sets ante la neozelandesa Lulu Sun (45ª del mundo) en primera ronda, Mboko confesó que había tendido "una trampa a su cerebro" al autoconvencerse de que se trataba de un partido como otro cualquiera, un truco para rebajar la presión.

Igual de tranquila después de su victoria en segunda ronda ante la alemana Eva Lys (59ª), la poderosa canadiense insistió en el rol de su entorno para poder mantener los pies en el suelo.

"Por supuesto, hay mucha agitación en torno a mí, pero mi familia me tiene lo más aislada posible de todo eso. Yo me limito a disfrutar del momento, eso me permite estar tranquila", afirmó Mboko, que firmó el miércoles una quinta victoria consecutiva sobre la tierra batida parisina (tres en las previas y dos en el cuadro final).

Acompañada por su padre, por su hermano Kevin y por su hermana Gracia en París, la canadiense se apoya especialmente en la experiencia de estos dos últimos, antiguos tenistas a nivel universitario.

"Aunque yo juego a un nivel más elevado que ellos, ellos tienen mucha más experiencia que yo en el tenis. Ellos me apoyan enormemente y juegan un papel clave en mi progresión", añadió.

- Williams y Andreescu como inspiración -

Nacida en Estados Unidos, de padres que huyeron de Congo y del régimen autoritario de Mobutu, Victoria Mboko creció en Canadá. A los tres años ya sujetaba una raqueta de tenis, y fue creciendo con Serena Williams como referente.

"Cuando veía tenis por la tele, veía a Serena ganando casi todo y estaba claro para mí que era un modelo a seguir. Cuando yo era más joven trataba de jugar exactamente como ella, jugar fuerte", contó el domingo, cuando mencionó también a su compatriota Bianca Andreescu, primera canadiense en conquistar un torneo del Grand Slam, el US Open de 2019.

Pero más allá de sus fuentes de inspiración, Victoria Mboko ha podido contar con el apoyo incondicional de su padre para competir con las mejores con apenas 18 años.

"Cuando estaba en juniors, él trabajaba de noche para poder estar presente en cada uno de mis entrenamientos. Era muy estricto con el tenis pero me ayudó a progresar. Muchas cosas no habrían sido posibles sin él", reconoció la canadiense.

- 22 victorias consecutivas -

Llegada al circuito WTA en agosto de 2022, Mboko protagonizó un prometedor inicio de año 2025 al conquistar cuatro torneos y ganar 22 partidos seguidos en ITF, la antesala del circuito principal.

Invitada al WTA 1000 de Miami en marzo, se clasificó a segunda ronda, donde arrancó un set a la española Paula Badosa (10ª).

Unos meses más tarde, reeditó esa actuación en Roma, ganando el primer set de su partido de segunda ronda ante la N.2 del mundo Coco Gauff.

"Es una grandísima jugadora. No me sorprendió su nivel, golpea superbién y está plena de confianza", analizó Eva Lys el miércoles.

En tercera ronda, Mboko se medirá con la china Zheng Qinwen.

Aunque el reto se anuncia complicado ante la N.7 del mundo, oro olímpico en sobre la tierra batida parisina en 2024.

Pero aunque perdiese ese partido, entrará en el top-100 del mundo al término del torneo.

"Yo estaba sobre el puesto 300 del mundo a comienzos de año. Así que es ya un gran paso adelante", celebró una jugadora que no ha cedido un solo set en cinco partidos en París.