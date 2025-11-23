Verstappen gana el GP de Las Vegas de Fórmula 1 y Norris se acerca al título

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, se impuso la noche del sábado en el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos, y mantuvo vivas sus escasas opciones de remontada en las dos carreras que faltan del Mundial de Fórmula 1.

El británico Lando Norris, líder de la clasificación general, concluyó en el segundo lugar y agrandó su ventaja sobre su principal perseguidor, su compañero de McLaren, el australiano Oscar Piastri, que fue cuarto.

Norris sigue acercándose así a su primer título de Fórmula 1 en una noche en la que pasó por numerosos problemas en el circuito urbano de la Capital del Juego.

El británico, que disponía de la pole position, se pasó de frenada en la primera curva y permitió que lo adelantaran tanto Verstappen como George Russell, de Mercedes.

Norris, de 26 años, superó después a su compatriota Russell, quien acabó completando el podio con el tercer lugar, pero no encontró resquicios para alcanzar a Verstappen bajo los neones de la célebre avenida de los casinos.

Mad Max celebró su sexta victoria de la temporada, y 69º de su carrera, con hasta 20.741 segundos de ventaja sobre Norris, que sufrió aparentes problemas en las últimas vueltas y a duras penas conservó la segunda posición.

El británico supera ahora por 30 puntos a Piastri con un máximo de 58 puntos en disputa en los Grandes Premios de Catar y Abu Dabi.

Verstappen sigue matemáticamente en la lucha por el título pero, con 42 puntos de desventaja respecto a Norris, necesitará un milagro para colocarse una quinta corona consecutiva.

El tetracampeón mundial descartó públicamente en la prueba pasada, en Brasil, sus posibilidades de coronarse de nuevo en la Gran Carpa.

El argentino Franco Colapinto, al volante de su Alpine, que partió desde el decimoquinto lugar, finalizó en el decimoséptimo puesto y el brasileño Gabriel Bortoleto, de Sauber, en el decimonoveno.