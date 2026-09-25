Verstappen firma el mejor tiempo en el tercer entrenamiento del GP de Azerbaiyán

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo, por delante de George Russell (Mercedes), este viernes en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán.

Verstappen registró una mejor vuelta de un minuto y 43,922 segundos en la parte final de una sesión muy disputada, con fuertes ráfagas de viento, en el exigente trazado urbano de Bakú, para lograr su primer mejor tiempo en una tercera sesión de entrenamientos esta temporada.

Terminó 0,099 segundos por delante de Russell, que había encabezado las dos sesiones del jueves, mientras que el siete veces campeón del mundo de Ferrari, Lewis Hamilton, fue tercero, a 0,111 segundos.

El líder del campeonato del mundo, Kimi Antonelli, que se perdió la mitad de las sesiones de entrenamientos del jueves, fue 0,252 segundos más lento que su compañero de equipo, Russell.

Sin embargo Verstappen, que marcó su tiempo cuando los dos Mercedes ya habían regresado al garaje, encontró la ocasión para dejar que su frustración con el coche aflorara por la radio del equipo.

"Sí... por una vez, este coche no salta como un canguro ¡Dios mío!", dijo.

Charles Leclerc, que buscará su quinta pole en Bakú y su primera victoria, fue quinto con el segundo Ferrari, seguido por Pierre Gasly, de Alpine, y por los pilotos de McLaren Oscar Piastri y el vigente campeón del mundo Lando Norris.

Isack Hadjar fue noveno para Red Bull y Franco Colapinto décimo con el segundo Alpine.

Los pilotos volverán a salir a pista cuando la clasificación comience a las 12h00 GMT.

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará el sábado, en lugar del domingo, como es habitual, porque el 27 de septiembre es la conmemoración de un día nacional en Azerbaiyán.