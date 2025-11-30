Verstappen dice estar "más relajado" que en la lucha por el título de 2021

El neerlandés Max Verstappen, uno de los tres pilotos en liza por el título de campeón del mundo de Fórmula 1 de 2025, que se decidirá dentro de una semana, aseguró este domingo estar "mucho más relajado" que en 2021, cuando llegó a Abu Dabi para disputar la última carrera del año en igualdad de puntos con Lewis Hamilton.

Al contrario que en 2021, cuando logró su primer título del mundo en la última vuelta de un polémico Gran Premio de Abu Dabi, el piloto de Red Bull sabe que ahora tiene "doce puntos de retraso" sobre el líder del campeonato Lando Norris (McLaren).

"Encaro este final con energía positiva, jago todo lo que puedo e, incluso si no gano, sé que he hecho una temporada increíble pese a todo", declaró el vigente tetracampeón del mundo, tras su victoria del domingo en el Gran Premio de Catar.

"Eso me quita mucha presión, estoy aquí solo para pasarlo bien, como hoy", añadió.

"Sé que cuando me siento en el coche, intento siempre dar el máximo", insistió a los periodistas presentes en el circuito de Lusail.

Eso "es lo que intentaré hacer en Abu Dabi, pero sé que hará falta contar también con ciertos factores externos para conseguirlo".

El domingo, en Catar, 'Mad Max' aprovechó un error estratégico de la escudería McLaren y de sus rivales al título Oscar Piastri y Lando Norris para sumar una "inesperada" séptima victoria de GP esta temporada.

En el campeonato, Verstappen está a 12 puntos de Norris, mientras que Piastri, que terminó segundo en Catar, está a 16 puntos de su compañero. El ganador del Gran Premio de Abu Dabi, último de la temporada que se disputará el domingo 7 de diciembre, sumará 25 puntos.