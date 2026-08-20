Verstappen despeja una incógnita antes del GP de Países Bajos

El descanso estival llega a su fin para pilotos y escuderías. El circo de la Fórmula 1 aterriza en el Gran Premio de Países Bajos, con Kimi Antonelli y su Mercedes al frente de la clasificación del Mundial y el ídolo local, Max Verstappen, anunciando su renovación por Red Bull.

El siempre concurrido circuito de Zandvoort acogerá su último GP, que contará con una carrera esprint inaugural, mientras se prevé un clima variable que se suma al resto de incógnitas que reinan en el paddock en el ecuador de la temporada.

El "Ejército Naranja" se congregará por última vez para rugir por su héroe, el neerlandés Max Verstappen, que lucirá un casco especial para la ocasión, inspirado en la famosa cerámica azul de Delft.

'Mad Max', a quien los rumores situaban fuera de Red Bull e incluso en una temprana retirada, renovó el jueves su contrato con la escudería austríaca hasta 2030, aclarando su futuro.

"Tenemos a la mejor gente, y estoy emocionado de seguir trabajando con todos para regresar a la cima", dijo el piloto, citado en un comunicado de Red Bull.

Con su situación contractual aclarada, su objetivo este fin de semana será reconquistar Zandvoort. El cuatro veces campeón del mundo ganó las tres primeras ediciones de su Gran Premio "en casa", pero ha visto a McLaren triunfar en su propio territorio los dos últimos años.

- ¿Se puede dar alcance a Kimi? -

Pero el gran obstáculo para Verstappen no será 'a priori' un monplaza naranja, sino una Estrella Plateada.

Luego de haber pasado por la bandera de cuadros en primera posición en seis ocasiones en la primera mitad de la temporada, el joven de 19 años Kimi Antonelli, de Mercedes, disfruta de una ventaja de 50 puntos sobre su inmediato perseguidor, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari).

Sin embargo los resultados recientes han demostrado que Mercedes no es invencible y el jefe del equipo, Toto Wolff, admitió que sus rivales estaban recortando distancias.

"Sabemos que la segunda mitad del año nos exigirá más que la primera", dijo Wolff antes del Gran Premio de los Países Bajos.

Antonelli salvó un tercer puesto en Hungría antes del parón, pero reconoció que trató de "limitar daños" y pronosticó una "gran pelea" en la segunda mitad del curso.

Mercedes nunca ha ganado en Zandvoort, apuntó Wolff. "Esta es nuestra última oportunidad para cambiar eso".

- McLaren y Ferrari renacidos -

Aprovechando el bajón de Mercedes, McLaren y Ferrari han tomado impulso. El británico de la escudería del "Cavallino Rampante", Lewis Hamilton, ha visto mejorada su suerte desde la última vez que corrió en Zandvoort.

Y los vigentes campeones del mundo, McLaren, guardan recuerdos agridulces de Países Bajos del año pasado.

Oscar Piastri, que en ese momento lideraba el campeonato de pilotos, se mantuvo en cabeza desde la pole hasta la bandera a cuadros, pero el que acabaría siendo campeón del mundo, Lando Norris, sufrió una dramática avería en las últimas vueltas de la carrera.

McLaren no ha sido capaz de reproducir las glorias de la temporada pasada, pero tiene motivos para el optimismo después de que Norris lograra su primera victoria en Hungría tras una acertada puesta a punto del monoplaza.

Hamilton llegó a los Países Bajos el año pasado en su peor momento, después de decir de sí mismo que era "inútil" y sugerir que Ferrari debería buscar otro piloto.

Pero el británico, de 41 años, ha dejado atrás esas sensaciones de pesimismo y ahora cree que puede luchar por un octavo título mundial.

"Ahora llego a este fin de semana a años luz de donde estaba el año pasado", afirmó.

- Última vuelta -

Desde los trenes rebautizados como "Max Express" hasta las fiestas regadas de alcohol que ponen música a todo volumen en la "calle Verstappen" que lleva al circuito, Zandvoort extrañará su fin de semana de F1.

La tranquila estación balneario neerlandesa desaparecerá del calendario a partir del año que viene, después de que el promotor decidiera dar un paso atrás en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Verstappen en el deporte.

A un paso de la playa, es un circuito único, que serpentea entre las dunas y plantea a los pilotos dificultades que van desde la arena en la pista hasta peraltes poco habituales.

- Riesgo de lluvia -

¿La otra cosa por la que Zandvoort es famosa? La lluvia que aparece de la nada. Su ubicación en la costa del mar del Norte implica que la única certeza es un clima imprevisible..

Con la clasificación al esprint celebrándose el viernes, los equipos solo cuentan con una sesión de entrenamientos para sacudir el polvo de los coches tras el parón, y la lluvia podría echar a perder hasta los planes mejor trazados.

Una peculiaridad de la temporada de F1 hasta ahora es la ausencia de lluvia en las carreras. Con previsión de agua para los tres días del fin de semana de carrera, parece probable que eso cambie en Zandvoort.