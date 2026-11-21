El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arrancará en primer lugar de la parrilla en el Gran Premio de Las Vegas a pesar de que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fue el más rápido en la sesión de clasificación del viernes.

Antonelli, campeón anticipado del Mundial de Fórmula 1, tendrá que descender cinco puestos en la salida de la carrera del sábado debido a una penalización por un cambio de motor de combustión interna.

El italiano firmó la vuelta más rápida en un minuto y 33,893 segundos, superando por 0,258 segundos a Verstappen en una fría noche en la capital del juego.

Verstappen tendrá solo un puesto por detrás al británico George Russell (Mercedes), el rival que quiere desbancarlo del segundo lugar de la tabla general en las tres pruebas que faltan para terminar el año.

El top-5 de la clasificación lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull)

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se metió en la tercera y última parte de la sesión.

Colapinto terminó en el décimo lugar, pero arrancará un puesto más arriba gracias a otra sanción, en este caso al australiano Oscar Piastri (McLaren), de diez puestos en la salida.

Los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, undécimo y duodécimo, fueron la gran decepción del viernes al ser eliminados en la segunda parte de la sesión.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron decimocuarto y decimonoveno mientras el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) finalizó en el decimoctavo lugar.