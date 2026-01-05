$!Verano deportivo para todos

La llamada temporada seca o ‘verano’ en Panamá significa varias cosas para quien le preguntes, pero en cuestión de hacer deportes, se abre una gama de posibilidades casi infinitas. Cursos, campamentos “veranitos”, competencias, practicas focalizadas, usted escoja, de todo tipo de disciplina, y en especial, todos los aprendizajes están enfocados, en su gran mayoría, a los más jóvenes del hogar. Clubes, academias, colegios, ligas, hasta entidades de gobierno, alcaldías, juntas comunales, fundaciones y particulares disponen sus espacios, algunos gratuitos.