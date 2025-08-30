Venus Williams sigue ganando en los dobles del Abierto de EEUU

La icónica Venus Williams, de 45 años, y la canadiense Leyla Fernández lograron este sábado su segundo triunfo en el torneo de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos.

La dupla norteamericana, que compite por invitación, se clasificó a los octavos de final con un triunfo por 7-6 (7/1) y 6-1 ante la pareja formada por la japonesa Eri Hozumi y la noruega Ulrikke Eikeri.

El público de la segunda mayor pista de Flushing Meadows volvió a vibrar con la conexión y la calidad de golpes de Williams y Fernández, que en el primer set levantaron una desventaja de 4-2 y en el segundo avanzaron sin oposición.

En la primera ronda ya habían destronado a la ucraniana Lyudmyla Kichenok, campeona del torneo el año pasado, que en esta edición competía con la australiana Ellen Perez.

"Me motivaste tanto para seguir este viaje, en los buenos y malos momentos, y verte seguir jugando, por amor a este deporte, es muy inspirador", le dijo Fernández a Williams en la entrevista posterior al partido.

La ecuatoriana, de padre ecuatoriano y 23 años menor que Williams, recuperó la sonrisa después de que la noche anterior fuera eliminada en la categoría individual por la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial.

Williams también tuvo un fugaz paso por ese torneo, tras dos años ausente de los Grand Slam, plantando una enorme batalla a la checa Karolina Muchova, 16 años menor.

Sus siguientes rivales salían del choque entre las británicas Katie Boulter y Sonay Kartal contra la dupla formada por la rusa Ekaterina Alexandrova y la china Zhang Shuai.