Venezuela machaca a Israel en el Clásico Mundial con dos jonrones de Arráez

Venezuela sumó este sábado su segunda victoria en el Clásico Mundial de béisbol al aplastar 11x3 a Israel en Miami con una exhibición de Luis Arráez.

El pelotero de los Gigantes de San Francisco conectó dos jonrones, cuatro hits e impulsó cinco de las carreras sudamericanas.

Un doble del propio Arráez permitió que Ronald Acuña Jr. abriera la pizarra en un inning inicial con cuatro anotaciones venezolanas.

Eugenio Suárez firmó un jonrón en esa primera entrada mientras Arráez pegó sus bombazos en la quinta y la sexta.

Este último cuadrangular impulsó otras dos carreras y colocó a Venezuela en ventaja 10x2 ante el júbilo de la inmensa mayoría de los 22.500 aficionados del loanDepot park.

Arráez es el único pelotero venezolano que ha logrado un par de vuelacercas en dos partidos del Clásico, después del doblete que logró en 2023 en la derrota frente a Estados Unidos en cuartos de final.

Con esta victoria Venezuela lidera el Grupo D con dos triunfos, por delante de la República Dominicana (1-0), Países Bajos (1-1) e Israel (0-1).

Anotaciones por entradas

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Israel 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 7 2

Venezuela 4 0 0 0 1 5 0 1 - 11 14 0