Van por otra goleada

La Selección Femenina ub-17 de fútbol de Panamá buscará hoy (6:00 p.m., hora en Panamá) sellar su pase a la siguiente ronda del Premundial Sub-17 Femenino de CONCACAF, donde estarán viendo acción los 12 mejores equipos de la región por el cuatro boletos al Mundial Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

Su rival, en la tercera fecha del Grupo B, de la Primera Ronda de las Clasificatorias, que se juega en el Bermuda National Sports Centre, en Devonshire Parish, isla de Bermudas, será el equipo local.

Panamá lidera el grupo, con dos victorias, misma marca que Bermudas, pero las panameñas tienen 16 goles a favor y 0 en contra, gracias a victorias de 8-0 ante las escuadras Sub-17 de Bonaire y Surinam.

Mientras que, las bermudeñas son segundas en la llave, al sumar 13 tantos a favor y 0 en contra.

El conjunto istmeño, que lidera el técnico español Gerard Aubí, necesita ganar su grupo o terminar como uno de los mejores segundos lugares en esta fase para poder avanzar al Premundial.