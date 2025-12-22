Van der Poel se mantiene intocable en ciclocrós de Hofstade

El neerlandés Mathieu van der Poel continuó el lunes su racha al imponerse por delante de su rival Wout Van Aert en el ciclocrós de Hofstade (Bélgica), su cuarta victoria en cuatro carreras disputadas este año.

El vigente campeón del mundo de la disciplina se escapó en la 2ª de las nueve vueltas, en una carrera que no figura en el calendario de la Copa del Mundo de ciclocrós.

La del lunes es su 15ª victoria consecutiva en ciclocrós. Su última derrota ocurrió en enero de 2024, en Benidorm (España), en la que fue superado por Van Aert.

El belga, que el lunes sufrió una caída al inicio de la carrera, quedó segundo, a 48 segundos de Van der Poel.

Ambos ciclistas volverán a verse las caras el 29 de diciembre en Loenhout (Bélgica).