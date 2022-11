Stephanie Bodden afronta los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa, un evento inédito en la historia, con la máxima responsabilidad de competir e intentar conquistar medallas para Panamá.

“Para mí es un gran honor representar a mi país. Es la segunda vez que me invita el Comité Olímpico [de Panamá] a competir por Panamá. La primera vez fueron unos Juegos en Rosario, Argentina en el 2018. Ha sido un sueño para mí llegar a este punto. Y saber que mi sacrificio tiene sus recompensas. Me gustaría seguir compitiendo por Panamá por muchos años más”, indicó la atleta.

“Stevie” Bodden, especialista en Surf Stand Up Paddle (SUP), es una de las abanderadas por Panamá a esta cita deportiva, junto a Ángel Cortés (Lucha de Playa). “Me siento muy orgullosa de ser la abanderada, no solamente significa que como atleta estoy dejándolo todo en el agua por mi país y sacando buenos resultados, también afuera del agua me estoy comportando de una manera digna de este gran honor”, acotó.

Bodden viene de ocupar el puesto 11 en su participación en el Campeonato Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard de Puerto Rico (28 de octubre al 6 de noviembre), una experiencia que según ella, muy valiosa de cara estos Juegos Centroamericanos. “Estos juegos se realizan dos semanas después del Mundial de SUP en Puerto Rico, así que pude aprovechar y sabía que el entrenamiento que hacía para el mundial iba ayudar con los juegos. Y todo se basa en tener más tiempo en el agua, y entrenar. Pude aprovechar y hacer algunos cambios que me ayudaría para estos juegos en Santa Marta que aprendí en el mundial”, aseguró.

“Mis expectativas como competidora es ganar. Nunca piso la partida pensando menos, entreno para ganar y me enfoco para ganar. Pero, respeto las competidoras y mis compañeras del agua; porque ellas se preparan por lo mismo. Y siempre sé que va a ser una buena pelea en el agua. Y eso me encanta, y me empuja ser mejor”, dijo la panameña.

“El nivel de Puerto Rico es muy bueno, en el mundial pude enfrentarme con Marie Carmen Rivera, quien obtuvo los tercer lugar en los panamericanos 2019 y medalla de broce en el Mundial modalidad sprint. Es muy bueno saber que tenemos atletas de alta nivel en nuestra región. Enfrentarnos con los mejores, nos hacen mejor”, señaló.

“El ‘team’ que representa a Panamá será compuesto de 16 atletas: 8 de lucha playa y 8 de surf. Es bueno tener un equipo comprometido y que todos tengamos el mismo enfoque. Ganar medallas para Panamá”, afirmó.

Concluyó al señalar que “Panamá sería un excelente lugar para poder ser el sede de unos Juegos ¡Tenemos la infraestructura y playas hermosas! Espero que esto se pueda, realizar unos juegos pronto en nuestro país”.

Estos juegos se disputarán del 19 al 26 de noviembre en la ciudad de Santa Marta (sede principal) y el Municipio de Ciénaga (subsede), pertenecientes al departamento de Magdalena, en Colombia.

Panamá contará con una delegación de 29 personas conformada por 16 atletas, 4 entrenadores, 2 oficiales, 4 miembros del Equipo Interdisciplinario encargado de la atención médica y seguimiento técnico, 2 miembros del Equipo de Comunicaciones y la Jefa de Misión. Panamá participará en 2 deportes (lucha de playa y surf) y 5 modalidades deportivas.

Delegación deportiva de Panamá:

Lucha Libre Playa:

Yorlenis Morán, Cristina Manoleskos, Cindy Poveda, Emily Sánchez, Wilfrido Samaniego, Ángel Cortés, Elton Brown y Kempton Aparicio.

Surf - SUP:

Sthephanie Bodden, María Samudio y Edonays Caballero

Tabla:

Isabella Goodwin, Enilda ‘Samanta’ Alonso, Edwin Núñez, Ricardo Chiari y Tao Rodríguez.

Los Juegos Centroamericanos del Caribe Mar y Playa debutarán con acción en diez deportes diferentes: balonmano playa, fútbol playa, lucha libre de playa, natación en aguas abiertas, rugby playa, skateboarding, surf, tenis de playa, vela y voleibol playa.