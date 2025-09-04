Uruguay golea a 3-0 a Perú y celebra en casa su clasificación al Mundial 2026

Con un Giorgian De Arrascaeta en estado de gracia, Uruguay se clasificó para su quinto Mundial consecutivo este jueves al golear 3-0 a Perú en Montevideo, en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para Norteamérica 2026.

La contundente victoria dejó a la Celeste en segundo lugar del premundial con 27 unidades y significó la eliminación de Perú, con 12 puntos fuera de la pelea por el séptimo lugar que da paso a un repechaje.

Rodrigo Aguirre (14), De Arrascaeta (58) y Federico Viñas (80) anotaron los goles del triunfo de los dirigidos por Marcelo Bielsa, en un estadio Centenario que disfrutó del último partido de local de su selección en el extenso clasificatorio regional, que se inició hace dos años.

- Fiesta de principio a fin -

Con pinceladas de talento de De Arrascaeta, la precisión para cortar y distribuir de Rodrigo Bentancur, acompañado por Federico Valverde, y la contundencia del 'Búfalo' Aguirre, Uruguay encaminó el triunfo desde el arranque del partido.

Teñido de celeste, el mítico estadio -sede de la primera final de un Mundial, en 1930- alentó la presión impuesta por Uruguay a un Perú sin ritmo ni peso en la marca.

Lejos del típico toque de pelota que hizo gala en gran parte de su historia, Perú se vio desbordado por la Celeste. El estelar mediocampo de Uruguay amagó con una noche de lujo en un primer tiempo de buena nota.

El premio al buen arranque llegó a los 14 minutos. De Arrascaeta frotó la lámpara y despejó el terreno para pasar al lateral Guillermo Varela, su compañero en el Flamengo, quien centró perfecto para que Aguirre de cabeza abriera la cuenta.

El delantero del América de México salió golpeado de la jugada del gol, pero se repuso rápido y Uruguay siguió dominando el trámite.

De Arrascaeta quedó varias veces de cara al gol en la primera etapa, pero falló en el puntillazo final. La más clara llegó tras un pase de Brian Rodríguez, pero el remate del jugador del Fla salió pegado a un palo del portero Pedro Gallese.

Perú, por su parte, tuvo en las buenas intenciones de Kevin Quevedo, con remates desde fuera del área, y un tiro del experimentado Yotún lo más destacable en la primera mitad.

El complemento arrancó con todo para la Celeste y De Arrascaeta -tras perderse una oportunidad clara en el primer minuto del complemento- fusiló al arquero peruano para anotar el merecido 2-0.

Un gol que desencantó definitivamente a la visita, dirigida por el argentino Óscar Ibánez.

El cierre perfecto lo puso el recién ingresado Federico Viñas, quien concluyó con precisión una jugada colectiva que contó con el sello de otro de los cambios de Bielsa, el mediocampista Manuel Ugarte.

Con música de cumbia sonando de fondo, los jugadores celestes se entregaron a la fiesta ante el delirio de una afición que desde el camino a Sudáfrica 2010 se acostumbró a celebrar clasificaciones mundialistas.

Uruguay cerrará las eliminatorias el martes de visita ante el eliminado Chile, mientras que Perú recibirá en Lima al clasificado Paraguay.

Alineaciones:

Uruguay: Sergio Rochet - Guillermo Varela, Sebastían Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez - Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta (Manuel Ugarte, 69) - Facundo Pellistri (Rodrigo Zalazar, 77), Rodrigo Aguirre (Federico Viñas, 74), Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese - Luís Advincula, Luis Abram, Renzo Garces, Marcos López - Yoshimar Yotún (Jairo Concha, 66), Erick Noriega (Jesus Pretell, 87), Christofer Gonzales (Sergio Peña, 46), Kenyi Cabrera (Joao Grimaldo, 46), Kevin Quevedo (José Rivera, 81) - Luis Ramos. DT: Oscar Ibáñez.