Una sede de los Juegos de Atenas 2004, dañada por un incendio

Una sala de bádminton construida para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ha sufrido graves daños por un incendio declarado la noche del domingo y que ha provocado el derrumbe del techo, según informaron el lunes los bomberos.

El cuerpo de bomberos indicó haber movilizado a 40 bomberos y 13 vehículos para controlar el incendio en el interior del edificio, que llevaba varios años inutilizado.

Hubo que esperar a la mañana del lunes para que el incendio estuviera controlado, precisaron los bomberos. No se ha informado de víctimas.

La sala de bádminton se encuentra en un parque muy frecuentado por los habitantes del barrio de Goudi.

El edificio fue construido inicialmente como una sede temporal y costó más de 20 millones de euros (unos 22 millones de dólares).

Después de los Juegos Olímpicos de 2004 fue alquilada como sala de conciertos privada por un coste añadido de 16 millones de euros, albergando espectáculos musicales como Cats, Mamma Mia! o Jesucristo Superstar.

Pero en 2012, el tribunal administrativo de mayor rango de Grecia juzgó que la sede infringía el reglamento de construcción y debía ser demolido.

El ayuntamiento de Atenas indicó que el alquiler por 20 años expiró en abril.