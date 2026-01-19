Deportes

Una nerviosa Madison Keys avanza a segunda ronda del Abierto de Australia

La estadounidense Madison Keys debuta con victoria en el Abierto de Australia, el 20 de enero de 2026 en Melbourne Martin KEEP
19 de enero de 2026

La estadounidense Madison Keys tuvo un comienzo titubeante en la defensa del título del Abierto de Australia en Melbourne el martes, pero venció a la ucraniana Oleksandra Oliynykova por 7-6 (8/6), 6-1 y avanzó a la segunda ronda.

Keys, novena cabeza de serie, se mostró muy nerviosa en la Rod Laver Arena y perdió los primeros cuatro juegos de su debut, pero logró calmarse para conseguir un peleado triunfo en una hora y 40 minutos de juego.

La estadounidense, que hace doce meses sorprendió a Aryna Sabalenka en un épico partido a tres sets para ganar su primer título de Grand Slam a los 29 años, no logró mantener ese nivel el resto de 2025, donde no pudo ganar otro título.

Comenzó este 2026 con eliminaciones en cuartos de final en Brisbane y Adelaida, y admitió antes de debutar en Melbourne estar nerviosa por ser la campeona defensora.

"He estado pensando en este momento durante prácticamente un año", dijo Keys sobre volver a pisar la cancha central.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta en Melbourne. Obviamente, estaba muy nerviosa al principio", dijo Keys, que participa en su quincuagésimo torneo de Grand Slam.

