Una jueza suspende hasta nuevo aviso un proyecto de campo de golf de Trump en Washington

Una jueza federal de Estados Unidos suspendió el lunes hasta nueva orden la tala de árboles en un campo de golf de Washington, uno de los proyectos de renovación de la capital estadounidense impulsados por Donald Trump, después de que ya se cortaran cientos de ellos.

El presidente, un ávido golfista que posee campos en todo el mundo, quería renovar el East Potomac Golf Links de Washington, público y de tarifas accesibles, para convertirlo en una instalación capaz de albergar eventos de nivel de campeonato.

Los trabajos iniciales para la remodelación habían seguido adelante a pesar de la demanda de un grupo ambientalista y de la oposición de los golfistas locales, quienes argumentan que el campo, de 100 años de antigüedad, es uno de los pocos lugares donde pueden practicar a buen precio.

"El tribunal prohíbe al gobierno talar o dañar más árboles en el campo de golf de East Potomac y le ordena que dé un aviso por escrito con diez días hábiles de antelación antes de cualquier modificación irreversible" del sitio, se lee en la orden judicial.

Tras haber ordenado inicialmente esta suspensión de manera temporal, la jueza Ana Reyes volvió a dar la razón a los defensores del medioambiente.

El 10 de octubre los activistas expresaron su alarma por la tala de unos 500 árboles en el sitio y por el proyecto de las autoridades de talar cientos más.

Sin embargo, a pesar del proceso judicial, Trump dijo este mes que estaba previsto que la construcción del campo de 18 hoyos comenzara en noviembre.

Insistió el lunes en que el lugar cerraría para su renovación, tal como estaba programado, el día 15 de ese mes, y se comprometió a apelar la decisión de Reyes.

"La jueza no tiene absolutamente ningún derecho a detener este proyecto tan importante y hermoso", escribió el magnate republicano en su red Truth Social.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha puesto en marcha numerosos proyectos de construcción y renovación para dejar su huella en Washington, al asegurar que pretende devolverle su esplendor a la capital federal, que, según él, fue descuidada por sus predecesores.