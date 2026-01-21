Una impresionante Gauff gana boleto a tercera ronda de Abierto de Australia

La estadounidense Coco Gauff estuvo impecable este miércoles cuando doblegó en apenas 78 minutos a la serbia Olga Danilovic, quien había vencido a Venus Williams, para obtener el boleto a la tercera ronda del Abierto de Australia.

La tenista de 21 años ganó contundentemente los primeros cinco juegos para imponer su autoridad en la contienda, y venció 6-2, 6-2 en el Margaret Court Arena.

Ahora deberá enfrentar a su compatriota Hailey Baptiste (N. 70), quien venció a la australiana Storm Hunter en sets consecutivos.

"Casi perfecto", comentó Gauff sobre el partido.

Al igual que su victoria de primera ronda, la devolución de servicio fue su arma más potente y le ayudó a poner el marcador en 5-0 en el primer set.

Su triunfo de primera ronda estuvo marcado por muchos errores no forzados y varias faltas dobles, pero ella logró superarlos para salir victoriosa.

El miércoles logró 14 golpes ganadores y cometió 17 errores no forzados y solo una falta doble.