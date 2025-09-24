Una feria equina para todos

Como una gran fiesta para dar a conocer distintas razas de caballos se realizará la primera edición de la Feria Agropecuaria Equina, organizada por la Asociación Panameña de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso (APCPCPP).

El evento planea reunir al caballo peruano de paso, a colombianos, españoles, de cuarto de milla, caballos de carrera, ponis y otras razas, en un ambiente netamente familiar con actividades recreativas, como pintacaritas y venta de alimentos y bebidas.

La cita, de entrada gratuita, será el próximo sábado 11 de octubre en la Hacienda Papacona, ubicada en Bejuco, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

En busca de promover el desarrollo agropecuario, resaltar la tradición ecuestre y brindar un espacio familiar, cultural y educativo se tendrán charlas, exhibiciones y demostraciones de los equinos, además se tendrá un transporte por la vía Interamericana hacia la hacienda, periódicamente, para que cualquier interesado vaya y participe.

Para más información de la feria visite la cuenta en redes sociales de los organizadores: @apcpcpp_pa