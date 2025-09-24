Deportes

Una feria equina para todos

El 11 de octubre, la Hacienda Papacona, en Bejuco, Chame, será el gran escenario para resaltar la tradición ecuestre

Una feria equina para todos
Cortesía @apcpcpp_pa | Equinos y sus jinetes en el XIII Concurso Regional de Azuero de Caballo Peruano de Paso, en honor al Sr. Max Ulloa, celebrado en Parita, provincia de Herrera, en junio pasado.
Roberto Robinson
24 de septiembre de 2025

Como una gran fiesta para dar a conocer distintas razas de caballos se realizará la primera edición de la Feria Agropecuaria Equina, organizada por la Asociación Panameña de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso (APCPCPP).

El evento planea reunir al caballo peruano de paso, a colombianos, españoles, de cuarto de milla, caballos de carrera, ponis y otras razas, en un ambiente netamente familiar con actividades recreativas, como pintacaritas y venta de alimentos y bebidas.

La cita, de entrada gratuita, será el próximo sábado 11 de octubre en la Hacienda Papacona, ubicada en Bejuco, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

En busca de promover el desarrollo agropecuario, resaltar la tradición ecuestre y brindar un espacio familiar, cultural y educativo se tendrán charlas, exhibiciones y demostraciones de los equinos, además se tendrá un transporte por la vía Interamericana hacia la hacienda, periódicamente, para que cualquier interesado vaya y participe.

Para más información de la feria visite la cuenta en redes sociales de los organizadores: @apcpcpp_pa

400
personas durante la jornada se estima participen en el evento.
Tags:
Feria
|
asistencia equina
|
equino
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR