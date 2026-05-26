Una corte dominicana exime de pena al grandeliga Wander Franco en su juicio por abuso sexual

Una corte de República Dominicana otorgó este lunes "perdón judicial" al grandeliga Wander Franco, a quien declaró "penalmente responsable" por el delito de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad.

El juez también ratificó la pena de 10 años de cárcel para la madre de la menor acusada de explotación sexual.

El beisbolista dominicano de los Rays de Tampa Bay fue detenido en 2024 en su país por abuso sexual contra una menor y por realizar pagos a la madre de la víctima.

"Aplica el perdón judicial, en consecuencia, exime de pena al ciudadano Wander Samuel Franco Aybar", reza el fallo del juez José Antonio Núñez en un tribunal de Puerto Plata, al norte del país caribeño.

La fiscalía dominicana, que había pedido una condena de cinco años de cárcel para Franco, apelará la sentencia.

"La defensa no desmontó ni una sola evidencia; únicamente construyó un espectáculo para tratar de sembrar confusión ante el tribunal", dijo el fiscal Claudio Cordero en un comunicado del Ministerio Público.

El fallo del juez consideró al imputado como una "víctima".

"Si bien la conducta respecto a una relación anómala entre el imputado (Franco) y una menor de edad, el tribunal valora también que el imputado, en este caso, es una víctima", dijo el juez Núñez.

"Gracias a Dios por todo", dijo Franco a los medios al salir de la audiencia. "Pronto, con la fe de Dios, estaremos arriba de nuevo", confió Franco.

"Seguiré entrenando", ratificó.

El jugador de las Grandes Ligas del béisbol estadounidense fue incluido en 2024 en una lista de peloteros "restringidos", que incluye a beisbolistas que no pueden jugar pero que aún tienen contrato.

Teodocio Jaquez, abogado del grandeliga, explicó que "fue eximido de pena". "El presidente del tribunal estableció que él también era víctima. Por tanto, lo exime de pena con el perdón judicial", indicó a la prensa.

El fallo también ratificó la pena de 10 años de cárcel para Martha Chevalier, madre de la adolescente, por los delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos.

"Una víctima de un comportamiento humano que se olvida de los principios y valores, y una vez surgido el problema, trata de sacarle beneficio a costa de la propia dignidad de quien debió ser la protegida", agregó el juez sobre la madre de la menor.

Además se le ordenó el pago de multa, de los costos procesales y el decomiso de varios activos.