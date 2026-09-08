Una Champions para ilusionar a Julián Álvarez y buscar el perdón colchonero

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, vuelve a reencontrarse el miércoles en Liverpool con la Champions, la competición donde la temporada pasada dio su mejor versión y una ocasión para empezar a dejar atrás los sinsabores del mercado.

El delantero rojiblanco fue clave la pasada temporada para llevar al Atlético hasta las semifinales del torneo continental donde fue eliminado por el Arsenal (2-1 en el global).

De los 20 goles que marcó la temporada pasada, la mitad los anotó en la Champions.

Desde que llegó al Atlético, en 25 partidos de la Liga de Campeones con el club rojiblanco ha marcado 17 goles y dado cinco asistencias.

Ahora, esta competición se perfila como una nueva ocasión para que el delantero rojiblanco recupere la ilusión tras su frustrado traspaso al Barcelona.

"El momento que atravesó y que está atravesando no es fácil", recordaba el lunes en rueda de prensa el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, en Madrid.

Lautaro le deseó que pueda superar pronto el bache "y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo".

Julián Álvarez parece haber empezado a dar pasos en esa senda tras sus minutos en el partido de LaLiga contra el Athletic de Bilbao el sábado.

El Atlético perdió 3-0 en San Mamés, pero la media hora que Julián estuvo sobre el césped se mostró activo y tuvo la mejor ocasión de su equipo con un tiro a la media vuelta que sacó el portero Unai Simón.

"Salvo la de Julián, la verdad es que no tuvimos situaciones importantes para marcar", reconocía tras el encuentro el técnico colchonero Diego Simeone.

- "Delantero importante" -

Al término del partido, Julián también fue a saludar a sus aficionados desplazados a Bilbao con el resto de sus compañeros.

Un nuevo paso después de que en el partido disputado en el Metropolitano contra el Villarreal el 23 de agosto, en el que fue abucheado por la afición rojiblanca, el club le aconsejara retirarse del campo sin ir a saludar.

Una parte de la afición colchonera siguen molesta con el jugador después de que expresara en julio pasado su deseo de salir de la entidad madrileña.

"Creo que los atléticos le necesitan y que en la vida hay que perdonar", recordaba en la noche del lunes en la Cadena Ser el exatlético Álvaro Morata.

"Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes, nosotros lo tenemos y lo tenemos que cuidar", pedía Simeone el 23 de agosto.

¿Qué mejor que buscar la reconciliación que marcando en Anfield?

"Ojalá meta un golazo pronto", deseó Morata.

Julián Álvarez, que no escondía su semblante serio en las imágenes de principio de temporada, se mostró sonriente en la sesión fotográfica oficial antes de la competición continental.

En el entrenamiento del lunes, la Araña mostró implicación e hizo trabajo físico extra, arropado por sus compañeros y el cuerpo técnico, que siempre le han mostrado su apoyo.

Simeone nunca ha dejado de repetir que Julián Álvarez es clave en su proyecto: "Tenemos que tratar de armar un equipo alrededor de él pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo acá", reiteró hace un mes.

Sin el noruego Sorloth, lesionado, Julián Álvarez se queda como la gran alternativa en punta para enfrentarse al Liverpool y volver a mostrar su mejor cara.