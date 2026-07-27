Un Tour de Francia impactado como nunca antes por el calor y los incendios

El Tour de Francia 2026 se vio impactado como nunca antes por el calor y los incendios forestales, lo que llevó a la modificación de tres etapas -entre ellas la última en París-, y abrió un debate sobre los pasos a seguir para el futuro.

La novena etapa, disputada el 12 de julio entre Malemort y Ussel, entró en la historia como la primera en 113 ediciones en ser acortada (unos 30 kilómetros) debido al calor.

"Desde hace una semana corremos todos los días con temperaturas que superan los 35ºC, es una pelea diaria para refrescarse con hielo y agua. Nunca vi algo así", contaba entonces el esprínter belga Tim Merlier.

Otras dos etapas tuvieron que ser modificadas, esta vez a causa de los incendios que asolan el sur de Francia. La llegada de la tercera etapa en Les Angles tuvo lugar sin público debido a la movilización de las fueras en un incendio en los Pirineos Orientales.

Por último, el domingo, la 21ª y última etapa se redujo de 133 a 89 km, disputándose únicamente dentro de los límites de la ciudad de París, tras el despliegue de una parte de las fuerzas de seguridad interior al frente de los incendios forestales, especialmente en la región de Gironda.

"El calentamiento global es incuestionable. El Tour de Francia se adapta", subrayó el domingo el director del Tour de Francia, recordando las medidas ya tomadas antes de esta 113ª edición.

Etapas más cortas que en el pasado, búsqueda de recorridos más "sombreados", plazos de eliminación ampliados y, además, zonas de avituallamiento más extensas.

Varios corredores han pedido ir más lejos y replantear el calendario o hacer que las etapas comiencen más temprano en el día.

Preguntado de nuevo sobre este tema el domingo, Christian Prudhomme pidió "no reaccionar en caliente". "Hay que ser aún más flexibles de lo que somos, poder reaccionar como ya hemos hecho, adaptarse permanentemente, eso es propio de los organizadores".