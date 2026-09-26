Un niño de once años arrasa en los eSports de los Juegos Asiáticos

El niño japonés Yuki Kurihara, prodigio de los eSports de tan solo 11 años, ganó este sábado una medalla de oro en los Juegos Asiáticos con gran superioridad, aplastando a rivales a veces tres veces mayores que él.

Este escolar con gafas, considerado el competidor más joven de los Juegos que se disputan en Aichi-Nagoya, se impuso por 10-2 en la final del torneo de Puyo Puyo Champions.

Ya era el atleta más joven del país anfitrión, Japón, en la historia de los Juegos Asiáticos.

Puyo Puyo Champions es un videojuego de puzles en el que los jugadores deben limpiar su pantalla de bloques de colores alineándolos y haciéndolos explotar.

Imperturbable durante toda la competición, Kurihara llegó a la final tras una serie de actuaciones deslumbrantes.

En semifinales, barrió al tailandés Tanarak Wongkitkun (28 años), todo un veterano en comparación con él, con un contundente marcador de 10-1, asegurándose así al menos una medalla de plata.

En la final, apenas esbozó una sonrisa tras su victoria frente al surcoreano Kang Dongshin, de 24 años, pese a que al inicio del partido iba perdiendo 1-0.

Kurihara empezó a jugar a Puyo Puyo en su primer año de primaria, antes de lanzarse rápidamente a la competición y encadenar victorias en torneos.

Obtuvo su licencia profesional el pasado abril y derrota habitualmente a adultos.

"Es difícil compaginar esto con el colegio y las clases de tarde, pero es realmente divertido", confesó antes de los Juegos.

"Estamos en vacaciones de verano, así que tengo mucho tiempo para entrenar. Quiero entrenar intensamente y desarrollar nuevos puntos fuertes", subrayó.

No existe un registro público de los medallistas más jóvenes en la historia de los Juegos Asiáticos, disputados por primera vez en 1951.

Pero la indonesia Bunga Nyimas logró el bronce en street skateboard con 12 años en Yakarta en 2018, y la china Cui Chenxi fue igualmente coronada en street skateboard con 13 años, en 2023 en Hangzhou.