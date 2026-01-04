Un imperial Van der Poel se impone en la nieve en Zonhoven

La estrella del ciclismo neerlandés Mathieu van der Poel ganó con demostración incluida este domingo en Zonhoven (Bélgica), novena prueba de la Copa del Mundo de ciclocrós, disputada en un terreno nevado que provocó la caída de numerosos participantes.

Van der Poel, imbatido en esta disciplina desde enero de 2024, superó a su compañero y compatriota Tibor Del Grosso en 45 segundos, mientras que el belga Emil Verstringe completó el podio, a más de un minuto.

El campeón del mundo quiso protegerse rápidamente de las trampas de un recorrido embarrado y resbaladizo por la nieve y ya tomó la cabeza de la carrera en la primera vuelta, con una ventaja de 15 segundos con respecto a sus primeros perseguidores.

Mientras por detrás se sucedían las caídas, más o menos espectaculares, entre ellas las de Thibau Nys, que rompió su bicicleta en la tercera vuelta, "MVDP" dio una demostración de control de su máquina.

El nieto de Raymond Poulidor firmó este domingo la octava victoria de la temporada.

En categoría femenina, la victoria también fue para una neerlandesa, Ceylin del Carmen Alvarado, que superó a su compatriota Lucinda Brand, líder de la Copa del Mundo y que sufrió tres caídas este domingo.

Es la segunda victoria en menos de una semana para la corredora nacida en República Dominicana hace 27 años, aunque corre con licencia de Países Bajos, país donde creció y se formó como ciclista.