Un gimnasio para los chorreranos

ML | El alcalde del distrito de La Chorrera, Eloy Chong, afirmó que en las instalaciones donde operó por más de una década el mercado de abastos de ese distrito se están llevando a cabo trabajos de mejoramiento para habilitar una zona dedicada a la práctica del boxeo, otros deportes y ejercicios.Mientras que el Complejo deportivo chorrerano sigue en proceso para ser una realidad. 'Estamos en conversaciones con Pandeportes porque, aparte de querer varias canchas, buscamos que se concrete un centro deportivo con piscina olímpica, distintas arenas para la práctica de varias disciplinas y, en especial, que sea para uso de personas con discapacidad', dijo Chong.El alcalde añadió que dicha instalación se construiría en un terreno ubicado dentro del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste (CRUPO), de la Universidad de Panamá, en el sector de El Mastranto, en La Chorrera.'Estamos en el proceso de firmar ese convenio con Pandeportes y la Universidad de Panamá, con lo que también se abriría la oportunidad de crear una carrera universitaria enfocada en el deporte', afirmó el funcionario. Chong prefirió dar por concluida la polémica con la diputada Patsy Lee, quien propuso hace unos dos años la edificación de una Villa Olímpica en La Chorrera y se adjudica la gestión para construir una piscina olímpica en el distrito. 'Necesitamos el impulso de todo el mundo; esto no es un proyecto de fulano o mengano. Como municipio buscamos que ese objetivo sea una realidad y esperamos que sea muy pronto', concluyó.