Un excursionista suizo fallece en el monte Fuji, una mujer de 99 años rescatada

Un excursionista suizo falleció en el monte Fuji, informaron el viernes las autoridades locales, elevando a dos el número de muertos desde el inicio de la temporada de ascenso en esta emblemática montaña de Japón, donde también fue rescatada una japonesa de 99 años que había resultado herida.

La policía indicó a la AFP que el excursionista, de 58 años, murió el martes después de perder el conocimiento mientras ascendía el volcán, cuya cumbre alcanza los 3.776 metros de altitud. Fue reanimado y trasladado a un hospital, pero declarado muerto a su llegada.

Según los medios de comunicación se llamaba Bernhard Sutter. El director de la empresa suiza para la que trabajaba, Exit, especializada en asistencia para morir, informó de que falleció a causa de una urgencia médica mientras se encontraba de vacaciones en Japón.

Se trata del segundo fallecimiento desde la apertura de la temporada de ascenso al monte Fuji el 1 de julio, tras la muerte de un japonés de 65 años el 17 de julio, quien sufrió una caída que le provocó heridas mortales en la cabeza, según los medios locales.

Los medios también informaron que una japonesa de 99 años, Tome Sagawa, fue rescatada ese mismo día mientras intentaba escalar la montaña, después de haberse lesionado el día anterior y pasar la noche en un refugio.

"La policía insta a los excursionistas a descender sin forzarse si les preocupan las condiciones meteorológicas o su estado físico, y a planificar ascensos acordes con su experiencia y su condición física", declaró un portavoz de las fuerzas del orden.

Pocos días antes, un japonés de 54 años tuvo que ser rescatado en dos ocasiones en un intervalo de apenas dos días mientras intentaba alcanzar la cumbre.

Tras encontrarse mal, los equipos de rescate lo acompañaron de regreso al pie de la montaña. Sin embargo, decidió intentarlo de nuevo al día siguiente, antes de sufrir un nuevo malestar que hizo necesario un segundo rescate.