Un día para estar con la ‘Sele’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que hoy miércoles, “el horario laboral [de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país] será hasta las 2 p.m. para que cada trabajador pueda llegar a tiempo a acompañar a nuestra Selección en su primer juego del Mundial 2026. ¡Vamos Panamá!”.

Panamá debuta en el Mundial de fútbol ante Ghana, a las 6:00 p.m. (hora en Panamá). El mensaje compartido ayer en redes sociales se publicó horas después de que el Gobierno anunciara que el mandatario firmó el Decreto Ejecutivo No. 19 del 16 de junio de 2026, que ordenaba el mencionado cierre de despachos.

En ese sentido, el Ministerio de Educación y universidades públicas informaron que se suspenden las clases presenciales hoy en la jornada vespertina.