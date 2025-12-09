$!Un ambicioso equipo ‘racing’

Dentro de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se gesta un proyecto que impactaría el automovilismo y establecería un modelo educativo multidisciplinario de alto nivel.

Se trata del UTP Racing Team, la primera propuesta formal para crear un equipo Formula Student / Formula SAE en Panamá. El plan es que estudiantes panameños, en unos años, puedan representar tanto a la UTP como a Panamá en competiciones universitarias internacionales de ingeniería, con un monoplaza construido por ellos mismos.

Los estudiantes de Ingeniería Electromecánica, Abraham Pinto, de 20 años, y José Barletta, de 21 años, son la punta de lanza de esta iniciativa. La idea surgió el año pasado, cuando estos jóvenes descubrieron la afición mutua por la Fórmula 1 y, en posteriores conversaciones se centraron en conocer más a fondo la Fórmula Student y así asociarse para establecer las bases de un proyecto ‘racing’ universitario.

El pasado 12 de noviembre, ellos, junto a su grupo de trabajo, presentaron la propuesta a autoridades de la UTP, que la acogieron positivamente. En estos momentos, el UTP Racing Team se encuentra en una fase de entrega de documentación, afirma Pinto, “estamos por tener todo de manera legal, cuando esto pase, creemos que, para el primer semestre de 2026, estaremos haciendo el primer proceso de reclutamiento, que comprende entrevistas a estudiantes y docentes que quieran conformar el equipo”.

Se han fijado la meta de competir por primera vez en 2027. La participación en el proyecto es totalmente voluntaria, y de manera extracurricular; no será un trabajo remunerado, pues buscan que los estudiantes mantengan sus obligaciones como lo establece el estatuto universitario, complementen sus actitudes blandas y se enfoquen en desarrollar su futuro profesional.

“Es una asociación estudiantil, que se reunirá todos los años para crear, prácticamente, desde cero, tanto el diseño como la manufactura, análisis de costos, marketing, y demás asuntos [del vehículo], básicamente, es el manejo de un equipo tipo Fórmula, pero a nivel estudiantil”, señaló Barletta.

“Los estudiantes crean monoplazas, tipo Fórmula, de reducida escala, y luego viajan al extranjero para probarlos, dependiendo de dónde van a competir, hay distintas asociaciones alrededor del mundo. El equipo decidirá. Todos los años es una distinta temporada”, añadió.

La UTP sería la entidad propietaria del equipo y se encargaría de facilitar conexiones con la industria y empresas interesadas en apoyar el proyecto.