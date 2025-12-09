$!Un ambicioso equipo ‘racing’

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Los estudiantes proponentes del UTP Racing Team afirman que han tomando como una referencia el FIUBA Racing Team, de Argentina, que va a participar el próximo año en competiciones estudiantiles de Fórmula; 'vimos sus costos, que son unos $54 mil. Ese sería un precio promedio, cuando uno va a competir se califica el análisis de costos, plan de marketing, entre otros temas, por ello calculamos que un equipo que ya está experimentado en competiciones se podría gastar $100 mil en el auto, y no por eso significa que va a ganar, ya que esto es un proyecto de ingeniería, y se trata de sacar un producto eficiente y que tenga un buen rendimiento al menor costo posible'.