Deportes

Un ambicioso equipo ‘racing’

Estudiantes panameños buscan crear una plataforma para ir a importantes competencias universitarias de ingeniería, a través de un monoplaza de carreras

Un ambicioso equipo ‘racing’
Cortesía | Competición de Formula Student en Alemania.
Un ambicioso equipo ‘racing’
Cortesía | Parte de la presentación del UTP Racing Team.
Redacción
09 de diciembre de 2025

Dentro de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) se gesta un proyecto que impactaría el automovilismo y establecería un modelo educativo multidisciplinario de alto nivel.

Se trata del UTP Racing Team, la primera propuesta formal para crear un equipo Formula Student / Formula SAE en Panamá. El plan es que estudiantes panameños, en unos años, puedan representar tanto a la UTP como a Panamá en competiciones universitarias internacionales de ingeniería, con un monoplaza construido por ellos mismos.

Los estudiantes de Ingeniería Electromecánica, Abraham Pinto, de 20 años, y José Barletta, de 21 años, son la punta de lanza de esta iniciativa. La idea surgió el año pasado, cuando estos jóvenes descubrieron la afición mutua por la Fórmula 1 y, en posteriores conversaciones se centraron en conocer más a fondo la Fórmula Student y así asociarse para establecer las bases de un proyecto ‘racing’ universitario.

El pasado 12 de noviembre, ellos, junto a su grupo de trabajo, presentaron la propuesta a autoridades de la UTP, que la acogieron positivamente. En estos momentos, el UTP Racing Team se encuentra en una fase de entrega de documentación, afirma Pinto, “estamos por tener todo de manera legal, cuando esto pase, creemos que, para el primer semestre de 2026, estaremos haciendo el primer proceso de reclutamiento, que comprende entrevistas a estudiantes y docentes que quieran conformar el equipo”.

Se han fijado la meta de competir por primera vez en 2027. La participación en el proyecto es totalmente voluntaria, y de manera extracurricular; no será un trabajo remunerado, pues buscan que los estudiantes mantengan sus obligaciones como lo establece el estatuto universitario, complementen sus actitudes blandas y se enfoquen en desarrollar su futuro profesional.

“Es una asociación estudiantil, que se reunirá todos los años para crear, prácticamente, desde cero, tanto el diseño como la manufactura, análisis de costos, marketing, y demás asuntos [del vehículo], básicamente, es el manejo de un equipo tipo Fórmula, pero a nivel estudiantil”, señaló Barletta.

“Los estudiantes crean monoplazas, tipo Fórmula, de reducida escala, y luego viajan al extranjero para probarlos, dependiendo de dónde van a competir, hay distintas asociaciones alrededor del mundo. El equipo decidirá. Todos los años es una distinta temporada”, añadió.

La UTP sería la entidad propietaria del equipo y se encargaría de facilitar conexiones con la industria y empresas interesadas en apoyar el proyecto.

  • $!Un ambicioso equipo ‘racing’
  • $!Un ambicioso equipo ‘racing’
10
alumnos forman equipo inicial (8 chicos y 2 chicas) de varias facultades.
Eficiente, rendimiento y menor costo

ml | Los estudiantes proponentes del UTP Racing Team afirman que han tomando como una referencia el FIUBA Racing Team, de Argentina, que va a participar el próximo año en competiciones estudiantiles de Fórmula; “vimos sus costos, que son unos $54 mil.

Ese sería un precio promedio, cuando uno va a competir se califica el análisis de costos, plan de marketing, entre otros temas, por ello calculamos que un equipo que ya está experimentado en competiciones se podría gastar $100 mil en el auto, y no por eso significa que va a ganar, ya que esto es un proyecto de ingeniería, y se trata de sacar un producto eficiente y que tenga un buen rendimiento al menor costo posible”.

El equipo va rotando sus miembros: “te gradúas de la universidad, y sales, así mismo, te gradúas, sales del equipo”.
Tags:
equipos
|