UMIP se une a la campaña en apoyo a la Selección Nacional de Fútbol

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) realizó el lanzamiento oficial de su video institucional en apoyo a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá, una iniciativa que resalta el orgullo, la unidad y el compromiso de la comunidad universitaria con el país y con el deporte nacional.

El acto reunió a estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes participaron en la presentación de esta producción audiovisual creada para respaldar a la selección panameña en su camino hacia importantes compromisos internacionales.

A través del video, la UMIP proyecta la esencia de su vida universitaria, mostrando espacios académicos, formativos y de convivencia que reflejan los valores de disciplina, esfuerzo, liderazgo y trabajo en equipo que identifican a la institución. Asimismo, la producción destaca el entusiasmo y la energía de la comunidad universitaria, que se une en un solo mensaje de apoyo a Panamá.

Víctor Luna Barahona, rector de la UMIP, señaló que esta iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia y promover la integración de la comunidad universitaria mediante actividades que impulsen el orgullo nacional y los valores positivos que representa el deporte.

Con este lanzamiento, la UMIP reafirma su compromiso con el desarrollo integral de sus estudiantes y con la promoción de iniciativas que fortalezcan la identidad nacional, apoyando a la Selección Nacional de Fútbol como símbolo de esfuerzo, perseverancia y unión para todos los panameños.