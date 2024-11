Últimos días con Rafa, la 'Final 8' de Málaga devuelve el brillo a la Davis

Málaga será la flamante capital del deporte mundial la próxima semana con el emocionante adiós al tenis de Rafa Nadal en la 'Final 8' de la Copa Davis, que recupera su brillo con la despedida del español, agradecido al elegir el torneo de naciones, donde empezó a cimentar su leyenda hace dos décadas.

En Sevilla-2004 un Nadal de 18 años batió a Andy Roddick y fue clave para que España se llevara su segunda 'Ensaladera'. Dos décadas después el casi cuarentón dará sus últimos raquetazos en busca de la séptima para su país, que abrirá el fuego el martes (16h00 GMT) ante Países Bajos.

Málaga, la ciudad natal de Pablo Picasso, quedará como la última obra de otro genio español en una Davis que por primera vez se disputa en el mismo lugar que la Billie Jean King Cup, cuya final está prevista el miércoles en el Palacio de Deportes Martín Carpena.

- Alcaraz: "Muy, muy emotivo" -

Un día antes, sus 11.300 localidades se quedarán muy pequeñas ante la aparición de Nadal. ¿Con qué rol? "Si yo no me veo listo, soy el primero que voy a hablar con el capitán (David Ferrer). Se lo he dicho, que no tomen ninguna decisión en base a que es mi última semana como tenista profesional", recalcó el sábado.

Álex Corretja, antiguo número 2 mundial y comentarista estelar en Eurosport, le ve más opciones en el dobles.

"¿Puede jugar individual? No estoy tan seguro porque no ha jugado durante tanto tiempo en individuales... Probablemente guardará su energía para el dobles, pero los dobles pueden ser cruciales en la Copa Davis", analizó sobre un formato en el que cada eliminatoria incluye hasta tres partidos (dos individuales y el dobles en caso de que sea necesario desempatar).

Sí estará en los individuales el número 1 español, Carlos Alcaraz, ganador de Roland Garros y Wimbledon este curso.

"Este año tenemos una oportunidad muy especial de ganarlo. Creo que es lo más importante para Rafa, por ser su último torneo. Realmente quiero que se retire con un título. Va a ser muy, muy emotivo y un torneo muy especial para mí", dijo Alcaraz al aterrizar en Málaga.

No solo Nadal da brillo a esta 'Final 8', renacimiento de una Davis venida a menos en los últimos años tras un fallido cambio de formato en 2019 y que en 2025 recuperará las eliminatorias entre un equipo local y otro visitante, verdadera salsa de la competición.

- Argentina contra Sinner -

Defenderá título Italia, liderada por el jugador del momento, el número 1 mundial Jannik Sinner, cuyo botín en 2024 incluye el Abierto de Australia, el US Open y el N.1 a final de temporada.

Este domingo, además, puede conquistar el Masters ATP y después Sinner y los suyos tendrán tiempo para respirar. Entran en liza el jueves ante un equipo argentino de perfil bajo pero con un trío de alto nivel.

Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etchevarry hace tiempo que se mueven por la parte alta del ranking ATP, con armas para 'meter mano' a cualquiera.

"Es un premio que van a tener los chicos. Son muy poquitos los que pueden enfrentar al número 1 en un Mundial, con tu selección, son cosas que quedan para toda la vida", subrayó el capitán argentino Guillermo Coria.

El ganador de esta eliminatoria chocará con el vencedor del duelo entre Estados Unidos, liderado por Taylor Fritz, que le disputa a Sinner el título de 'Maestro' este domingo, y Australia, con Álex De Miñaur, noveno jugador mundial, al frente.

Si España supera a los Países Bajos se enfrentará al vencedor del Canadá-Alemania, sin el número 2 Alexander Zverev.

Con Serbia fuera de la 'Final 8' la gran ausencia en la pista será Novak Djokovic. Pero el poseedor de 24 torneos del Grand Slam -dos más que Nadal- ya ha confirmado que viajará a Málaga para no perderse el adiós de su mejor enemigo.