Últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica de 2026

Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Aguas revueltas en Senegal -

El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), Abdoulaye Fall, describió el lunes un clima enrarecido en torno a los Leones de la Teranga durante el Mundial, marcado por "una ruptura de confianza" entre la Federación y el seleccionador nacional, que reclamaba una mejora de su salario.

En el cargo desde finales de 2024, Pape Thiaw fue destituido al término de un Mundial en el que Senegal fue eliminado en dieciseisavos de final por Bélgica.

Thiaw, de 45 años, pagó con su destitución por un Mundial decepcionante, en el que Senegal perdió en dos ocasiones en la fase de grupos, ante Francia (3-1) y Noruega (3-2) y venció 5-0 a Irak. Fue eliminada por Bélgica, que le venció 3-2 en la prórroga después de que Senegal estuvo arriba 2-0 en el marcador hasta el minuto 86.

Thiaw había amenazado con no ir al Mundial si sus exigencias económicas no se satisfacían, hasta que una intervención del jefe de Estado senegalés, Bassirou Diomaye Faye, lo hizo cambiar de opinión el día de la partida hacia Estados Unidos, afirmó el presidente de la FSF.

- Recibimiento triunfal a los Vikingos -

Aunque no llegaron a bordo de los temibles barcos vikingos, los jugadores de la selección de Noruega, cuartofinalista del Mundial 2026, fueron recibidos como héroes tras haber llegado más lejos que nunca en una Copa del Mundo.

Cerca de 90.000 personas se dieron cita en Oslo para vitorear al equipo liderado por Erling Haaland y Martin Odegaard.

Noruega se despidió el sábado tras perder ante Inglaterra por 2-1 en la prórroga en cuartos de final, luego de haber eliminado a Brasil y a Costa de Marfil previamente.

- Un minuto de silencio antes de Francia-España -

La fiesta del fútbol que ofrecerán Francia y España en semifinales del Mundial el martes comenzará con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los atentados sufridos en Niza el 14 de julio de 2016.

Así lo anunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la red social X.

"Gracias al presidente de la FIFA por haber respondido a la petición de Francia y a todos los franceses movilizados. No los olvidaremos nunca", escribió el jefe del Estado francés en su anuncio.

El 14 de julio de 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel causó 86 muertos y más de 400 heridos tras embestir con un camión a los viandantes del Paseo de los Ingleses, en la ciudad sureña de Francia.

"Por supuesto, el 14 de julio es la fiesta nacional (francesa). Pero también es, por desgracia, desde hace algunos años, una fecha de luto, especialmente tras los atentados de Niza. También pensamos en las familias de las víctimas", aseguró el lateral Jules Koundé en la víspera del partido y del décimo aniversario del atentado.