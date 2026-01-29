Último escollo para Alcaraz y Sinner antes de una nueva final de Grand Slam

Ultradominadores en el circuito desde hace dos años, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se encuentran este viernes ante el último escollo antes de volverse a medir en una final de Grand Slam, salvo que lo eviten Novak Djokovic o Alexander Zverev.

El primer Grand Slam de la temporada no podría tener mejor cartel para las semifinales, con los cuatro primeros del ránking ATP, aunque en las dos últimas temporadas, la diferencia entre Alcaraz (1º) y Sinner (2º) no ha dejado de crecer sobre el resto, incluidos Zverev (3º) y Djokovic (4º).

Tras clasificarse por primera vez para las semifinales en Melbourne, Alcaraz buscará ante Zverev meterse en la final y luchar por el único torneo del Grand Slam que le falta en su palmarés.

- "Un 8,5 de nota" en el torneo -

El joven murciano de 22 años nunca había llegado tan lejos ni jugado tan bien en suelo australiano. "La nota, yo diría un 8,5, me podría poner", dijo con una gran sonrisa tras deshacerse de Alex De Miñaur en cuartos.

Alcaraz, que ha hecho del título en Melbourne uno de los grandes objetivos del año, se ha plantado en semifinales sin ceder un solo set y con la sensación de que a cada partido progresa en su juego.

El N.3 mundial y subcampeón en Melbourne el año pasado sigue a sus 28 años en busca de su primer Grand Slam y en el cara a cara tiene tantas victorias como derrotas en doce partidos contra Alcaraz.

- "Tendrá que sudar mucho" -

El único precedente en Australia, en cuartos en 2024, fue favorable a Zverev, que se impuso por 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) y 6-4.

"Está sacando muy bien, jugando muy sólido y agresivo desde el fondo", destacó Alcaraz sobre Zverev, aunque advirtió: "Si quiere ganarme tendrá que sudar mucho".

Si a Zverev se le acaba el tiempo para ganar un primer Grand Slam, a Djokovic le quedan cada vez menos oportunidades para conquistar un 25º título que le convertiría en el tenista de la historia con más títulos grandes (ahora comparte el récord de 24 con la australiana Margaret Court).

A sus 38 años, Djokovic está a las puertas de una nueva final de Grand Slam. En 2025, alcanzó esa ronda en los cuatro grandes, pero no pasó de ahí, perdiendo contra Zverev en Australia, frente a Sinner en Roland Garros y Wimbledon y contra Alcaraz en el US Open.

En este Abierto de Australia, no obstante, la suerte parece que se ha aliado con el serbio. Superó los octavos sin jugar por la incomparecencia del checo Jakub Mensik, lesionado, y se encontró con el boleto a semifinales cuando ya estaba preparando la maleta para volver a casa.

El miércoles, Lorenzo Musetti (N.5) le ganaba por dos sets a cero, pero al inicio del tercero tuvo que abandonar por un problema muscular en la pierna derecha.

"Siento pena por él, era de lejos el mejor jugador, yo iba de camino a casa esta noche. Debió ser el ganador hoy, sin duda", admitió Djokovic.

- Cinco derrotas consecutivas para Djokovic -

Pero para alcanzar la final, el serbio tendrá que superar a Sinner, quien ya le derrotó en los últimos cinco partidos que disputaron, incluida la semifinal del año pasado en Australia, en cuatro sets, por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8) y 6-3.

"Somos afortunados de tenerlo todavía aquí, jugando un tenis increíble para su edad", declaró el italiano, de 24 años y vencedor en Melbourne en los dos últimos años, sobre su próximo rival.

Parece muy complicado, dado el nivel de tenis exhibido por Alcaraz y Sinner, que ambos no protagonicen una nueva final de Grand Slam, que sería la cuarta consecutiva: el año pasado, el español se impuso en Roland Garros y el US Open, mientra que el italiano le ganó en Wimbledon.

Todo parece predestinado a un nuevo capítulo de esta nueva rivalidad en el tenis que algunos han bautizado como "Sincaraz".