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Última prueba antes del Mundial

Panamá cerrará su preparación mundialista al medirse ante Bosnia y Herzegovina, en un amistoso en Estados Unidos

Última prueba antes del Mundial
ML | Seleccionados de fútbol de Panamá previo a un encuentro de eliminatoria mundialista.
Última prueba antes del Mundial
ML| Seleccionados de fútbol de Bosnia y Herzegovina previo a un encuentro de eliminatoria mundialista.
Redacción
05 de mayo de 2026

La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá se medirá a su similar de Bosnia Herzegovina en un partido amistoso que significará el cierre de su preparación previo a su debut mundialista el 17 de junio ante Ghana, en Canadá.

Ayer, la Federación Panameña de Fútbol, a través de un comunicado, publicado en redes sociales, confirmó el encuentro, y señaló que se celebrará el sábado 6 de junio en el Energizer Park de San Luis, Misuri (Estados Unidos), antes de viajar a su campamento base en Toronto, Canadá, el 7 de junio.

La selección de Bosnia y Herzegovina se clasificó al Mundial vía repechaje de la UEFA, tras superar a Gales (semi) e Italia (final), en su ruta de clasificación. El equipo europeo quedó ubicado en el grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza.

Este año, Panamá ya ha enfrentado en amistosos a Bolivia (1-1, el 18 de enero), luego dos veces a Sudáfrica (1-1, el 27 de marzo; y victoria 2-1, el 31 de marzo).

Panamá tiene programados otros dos amistosos: el primero ante Brasil, el 31 de mayo en el estadio Maracaná, en lo que marcará la despedida de la selección pentacampeona del mundo antes del torneo, y el 3 de junio cuando frente a República Dominicana, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, que significará la despedida de la ‘Sele’ ante su afición.

33
Es la posición de Panamá en el Ranking FIFA. Bosnia es el 65.
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