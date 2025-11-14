Deportes

Última fecha de infarto en la Concacaf: siete selecciones por tres boletos para el Mundial

El delantero panameño Cecilio Waterman (I) celebra tras anotar a Guatemala, en la quinta fecha de la eliminatoria final de Concacaf para el Mundial de Norteamérica-2026, Estadio El Trébol, Ciudad de Guatemala, el 13 de noviembre de 2025 Johan ORDONEZ
El jugador panameño Carlos Harvey celebra tras la victoria de Panamá en Guatemala, en la quinta fecha de la eliminatoria final de Concacaf para el Mundial de Norteamérica-2026, Estadio El Trébol, el 13 de noviembre de 2025 Johan ORDÓÑEZ
Los jugadores de Honduras, Alexy Vega(I) y de Nicaragua, Bancy Hernández (D), disputan un balón durante la quinta fecha de la fase final de la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de Norteamérica-2026, Estadio Nacional, Managua, el 13 de noviembre de 2025 STRINGER
14 de noviembre de 2025

Siete selecciones pelearán por tres boletos directos para el Mundial de Norteamérica-2026 el próximo martes en la última fecha del calsificatorio de Concacaf, tras unos penúltimos duelos este jueves que dejaron por fuera a equipos como El Salvador o Guatemala.

Los aficionados de Surinam, Panamá, Jamaica, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica tendrán la siguiente semana el corazón en un puño en una jornada que promete ser frenética, con varios duelos directos por un boleto mundialista y que otorgará también dos cupos para la repesca.

Al contrario, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua ya no tienen ninguna oportunidad de clasificar a la máxima cita del fútbol.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y para los dos mejores segundos, cupos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo próximo.

-Panamá y Surinam, empatados-

En el Grupo A, Surinam y Panamá ganaron este jueves sus respectivos compromisos ante El Salvador y Guatemala, en la penúltima fecha del clasificatorio.

Con una goleada 4-0, Surinam demostró sus credenciales para clasificar por primera vez a un Mundial, con goles de Tjaronn Chery (44', p) y Richonell Margaret (74', 76') y Dhoraso Klas (83'), en partido disputado en el Estadio Franklin Essed, en Paramaribo.

Por su parte, Panamá veció 3-2 en su visita a Guatemala, con goles de Cecilio Waterman (30', 44') y José Fajardo (78), mientras que para los chapines descontaron Arquímides Ordoñez (69') y Rudy Muñoz (72'), en un duelo disputado en el Estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

Con estos resultados, Surinam y Panamá lideran la llave con 9 puntos, aunque los caribeños están en primer lugar por diferencia de goles. Les siguen en la tabla Guatemala con 5 unidades y El Salvador con 3.

En la última fecha. Surinam viajará a Guatemala y Panamá recibirá a El Salvador.

-Honduras-Costa Rica: muerte súbita-

En el Grupo C, Honduras y Costa Rica mordieron el polvo, respectivamente, ante Nicaragua y Haití, que se coló a última hora en la pelea por un boleto directo.

El equipo hondureño, que tenía opciones de clasificar de manera directa al Mundial este jueves, perdió 2-0 en su visita a Nicaragua, en partido disputado en el Estadio Nacional de Managua. Los goles del equipo pinolero fueron anotados por Bancy Hernández (12') y Jaime Moreno (82').

En el otro partido, Costa Rica fue incapaz de ganar a Haití en su exilio de Willemstad, Curazao, donde los caribeños ganaron 1-0 con anotación de Frantzdy Pierrot (44').

Con estos resultados, Honduras y Haití lideran el Grupo C con 8 puntos, seguidos de Costa Rica 6 y Nicaragua 4.

En la última fecha el martes, Costa Rica recibe a Honduras y Haití será local con Nicaragua.

Tanto hondureños como haitianos dependen de sí mismos para clasificar directamente, mientras que los ticos deben ganar y esperar una derrota haitiana con una Nicaragua que ya no se juega nada.

-Curazao o Jamaica-

Con una goleada de escándalo por 7-0 en su visita a Bermudas, Curazao le robó el liderato a Jamaica en el Grupo B, que no pasó del empate 1-1 en su salida a Trinidad y Tobago.

Por Curazao anotaron Leandro Bacuna (6'), Juninho Bacuna (32'), Jordi Paulina (48', 63'), Sontje Hansen (59'), Ar'jany Martha (82') y Roshon van Eijma (90+2), en un duelo disputado en Hamilton.

En Puerto España, Renaldo Cephas adelantó a Jamaica (53), pero Kevin Molino empató (85) la contienda.

Con estos marcadores, Curazao lidera la llave con 11 puntos, seguido de Jamaica con 10, Trinidad y Tobago con 6 y Bermudas sin puntos.

Ahora, Jamaica recibirá en Kingston a Curazao, al que le valdrá el empate para clasificar por primera vez a un Mundial.