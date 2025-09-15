Ucrania espera acoger los juegos para veteranos de guerra del príncipe Enrique

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, manifestó el sábado su deseo de que el país sea alguna vez anfitrión de los Juegos Invictus, creados por el príncipe Enrique de Inglaterra para ayudar a los heridos de guerra.

La jefa de gobierno hizo el anuncio en sus redes sociales un día después de haber recibido en Kiev al miembro de la familia real británica, quien realizó un viaje sorpresa al país.

"Hablamos sobre el trabajo de rehabilitación y recuperación de los veteranos", publicó en un mensaje con fotos de su encuentro, en el que también agradeció su apoyo a los excombatientes ucranianos.

En 2014, el príncipe Enrique lanzó los Juegos Invictus, un evento internacional deportivo para exsoldados heridos en combate.

"Ucrania participa desde 2017 y se han vuelto populares entre nuestros militares", precisó Sviridenko.

"Ahora, nuestro sueño es que los Juegos Invictus se celebren en Ucrania", agregó.

Desde el inicio de la invasión rusa Ucrania en febrero de 2022, el número de veteranos gravemente heridos -muchos con miembros amputados- se ha multiplicado.

Durante su paso por Ucrania, el príncipe Enrique visitó la sede del Gobierno ucraniano, en Kiev, que fue dañada el domingo por un bombardeo ruso, explicó la mandataria.

Posteriormente, señaló que lo acompañó a tomar un tren, sin precisar si había dejado el país.

Se trata de la segunda visita del año del príncipe británico a Ucrania, luego de que en abril visitara junto a su esposa Meghan Markle un centro de rehabilitación para soldados heridos en Leópolis, en el oeste.

Esta vez, estuvo acompañado por un equipo de su fundación Invictus Games, que apoya a los militares heridos.