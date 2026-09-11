Trump viaja a Irlanda para un torneo de golf y reuniones con el primer ministro

Donald Trump llega a Irlanda bajo fuertes medidas de seguridad este sábado para una visita de dos días centrada en la diplomacia y el golf, en un viaje que vuelve a desdibujar las fronteras entre su presidencia y sus intereses empresariales personales.

Al menos 4.000 policías y otros efectivos, incluidos francotiradores, fueron movilizados en lo que se califica como una de las mayores operaciones de seguridad realizadas en Irlanda.

Miles de manifestantes contra Trump planean protestar en Dublín, donde se espera que el presidente estadounidense mantenga reuniones por separado con el primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, y con la presidenta Catherine Connolly.

Posteriormente, Trump viajará a su lujoso complejo turístico en Doonbeg, en la costa oeste de Irlanda, donde algunos de los mejores golfistas del mundo compiten en el torneo Irish Open.

El presidente estadounidense podría incluso entregar el trofeo el domingo.

El multimillonario de 80 años promociona abiertamente las actividades de golf de su holding familiar desde su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato, en enero de 2025.

El verano pasado recibió al entonces primer ministro británico, Keir Starmer, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su lujoso complejo de Turnberry, en la costa oeste de Escocia.

Luego inauguró otro campo de golf que lleva su nombre en la localidad de Balmedie, cerca de Aberdeen, en la costa noreste escocesa.

"No ayudará al Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato que el presidente promocione sus campos de golf para los más ricos, mientras otras personas tienen dificultades para llegar a fin de mes", estimó el profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota Richard Painter, experto en ética gubernamental.

Según informes, la operación de seguridad para la visita de Trump costará a Irlanda 23 millones de dólares.

La presencia de Trump en Doonbeg -lugar costero y remoto en el condado de Clare que la Organización Trump compró en 2014- añade una capa adicional de complejidad al operativo de seguridad.

Se espera que unas 40.000 personas asistan al torneo durante el fin de semana, con Rory McIlroy, seis veces ganador de un major y actual número dos del mundo, como principal atractivo.