Triunfo final para Romeo en Vuelta a Andalucía, última etapa para Pidcock

El campeón de España, Iván Romeo, se adjudicó el domingo en Lucena la Vuelta a Andalucía al término de la quinta y última etapa, que fue para el británico Tom Pidcock.

El doble campeón olímpico de bicicleta de montaña (2020, 2024) atacó a un kilómetro de la cima del Alto de la Primera Cruz, a cinco km de meta, para imponerse en solitario por delante del suizo Jan Christen.

Romeo, sexto en un grupo de perseguidores que se quedó a 15 segundos del ganador, conservó su maillot de líder, con siete segundos de ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund.

El ciclista del Movistar Team logró a sus 22 años la quinta victoria de su carrera. El año pasado ya se había distinguido al imponerse en la tercera etapa del Critérium del Dauphiné, en Charantonnay.