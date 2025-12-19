Tres “leyendas” coclesanas serán homenajeadas por el Juvenil de béisbol 2026

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arranca el 3 de enero con el partido inaugural entre Colón y Coclé a jugarse en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce, desde las 7:00 p.m. y con un acto inaugural desde las 5:00 p.m. con un acto musical y cultural.Otros cinco partidos componen la fecha de apertura, donde se medirán Darién vs Panamá Este, Herrera ante Los Santos, Chiriquí ante Veraguas, Occidente ante Bocas del Toro y Metro ante Oeste, todos desde las 7:00 p.m.