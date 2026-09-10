Tras tumbar a Alcaraz, Shelton busca su primera final del US Open ante su amigo Tiafoe

El estadounidense Ben Shelton destronó a Carlos Alcaraz en el mejor partido del US Open, pero para alcanzar su primera final de Grand Slam todavía debe batir el viernes a su gran amigo Frances Tiafoe.

En la otra semifinal aparecen el ruso Karen Khachanov y el alemán Alexander Zverev, único campeón de Grand Slam que sigue en liza, deseoso de explotar la eliminación de Alcaraz y la ausencia de Jannik Sinner, que se perdió el torneo por lesión.

Shelton y Tiafoe, de 23 y 28 años, librarán la tercera semifinal masculina completamente estadounidense que ha visto un torneo grande este siglo.

El ganador será apenas el segundo finalista local en Nueva York en las dos últimas décadas, después de Taylor Fritz en 2024, y pugnará por ser el primer campeón desde Andy Roddick en 2003.

Tanto Shelton como Tiafoe superaron pruebas extremas para ganarse su lugar en la semifinal del viernes (19H00 locales - 23H00 GMT).

En un duelo eléctrico que concluyó a las tres y media de la madrugada, Shelton derribó a un Alcaraz falto de rodaje por la lesión de muñeca, mientras Tiafoe tuvo que levantar dos sets en contra en un dramático cruce de cuartos ante su compatriota Alex Michelsen.

El jugador de Maryland, hijo de emigrantes de Sierra Leona, puede resarcirse de sus dos experiencias fallidas en las semifinales en 2022 y 2024, especialmente dolorosa esta última ante Fritz.

Por su carisma y juego explosivo, Tiafoe ha sido el favorito absoluto del público de Flushing Meadows. También por su historia de superación en el tenis, que empezó a jugar en el club donde su padre trabajaba como guardia y él llegó a vivir de niño.

El viernes podría compartir por una vez el aliento de la pista central con Shelton, con quien tiene una estrecha amistad.

También son buenas amigas sus parejas, la estrella del fútbol Trinity Rodman y la tenista canadiense Ayan Broomfield, que han acudido regularmente a apoyar a Shelton y Tiafoe.

- La madurez de Shelton -

Al reto contra Alcaraz, Shelton acudía con una mochila cargada de precedentes negativos.

El zurdo de Atlanta había hincado la rodilla en sus tres duelos anteriores y tampoco había ganado uno solo de sus 17 partidos contra integrantes del top-3 de la ATP.

Una de esas derrotas fue en su primera aparición en semifinales del US Open en 2023, cuando se dio a conocer en el mundo del tenis a los 20 años.

Hacía menos de una década que había dejado a un lado su sueño de ser quarterback en la NFL para dedicarse al deporte de su padre, el extenista profesional Bryan Shelton.

Rebosante de confianza con su poderoso brazo, en 2023 apartó del camino a Tiafoe en cuartos pero fue frenado en seco por Novak Djokovic que además, en tono de burla, imitó el gesto con el que el estadounidense venía celebrando sus victorias.

Tres años después, con un físico y resistencia aún más exuberantes, Shelton no se permitió una desconcentración ni un gesto de frustración cuando el español se levantaba de cada golpe.

Obedeció con disciplina las instrucciones de su padre-entrenador y mostró una mentalidad de acero hasta salir victorioso de esta batalla de poder a poder.

Shelton sabía que la vulnerabilidad de Alcaraz y la baja de Sinner le concedían una oportunidad única para conquistar su primer Grand Slam ante su público.

- Zverev por su segunda final -

Además de elogios por su nivel, el triunfo de madrugada de Shelton reactivó la indignación por los horarios intempestivos del Abierto de Estados Unidos.

Aún así hubo quien lo disfrutó por televisión hasta el final, como Alexander Zverev.

"No me fui a la cama", dijo tras su victoria en cuartos el alemán, que ha jugado todos sus partidos hasta bien entrada la noche.

"Me quedé despierto hasta tarde viendo la televisión, porque de todas formas iba a dormir hasta la una de la tarde", explicó. "Ben jugó un partido increíble, será una semifinal divertida entre dos estadounidenses".

Zverev, único jugador en llegar a todas las semifinales de Grand Slam del año, está decidido a ampliar su vitrina de trofeos grandes, que inauguró en junio en Roland Garros.

También a quitarse la espina de su devastadora derrota en la final de 2020 ante Dominic Thiem, en la que desperdició dos sets a favor.

El viernes (15H00 locales - 19H00 GMT) tendrá enfrente a Karen Khachanov, que a sus 30 años dispone de una tercera ocasión de ser finalista de Grand Slam.

El ruso, que no ha sido cabeza de serie por primera vez desde 2018, ya encajó una dura derrota ante Zverev en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.