Tras la aventura de Irán, el Mundial vuelca los ojos en la salud de sus cracks

Tras la aventura de Irán para llegar a América, uno de los varios casos que han empañado la mayor cita del fútbol, el Mundial se acerca a su pitazo inicial del jueves con la atención puesta en la recuperación de estrellas como Lionel Messi, Lamine Yamal y Neymar.

El esperado aterrizaje de la selección iraní el domingo en México tuvo efectos paliativos en un torneo sacudido por problemas geopolíticos, críticas a los altos precios de las entradas y la política antimigración de Donald Trump, entre otros.

El Team Melli ya pisó Tijuana, su plan B tras desistir de sentar base en Tucson, Estados Unidos, el país que lo atacó junto a Israel el 28 de febrero y desató una guerra en Oriente Medio que puso en duda la participación de Irán en Norteamérica 2026.

La dicha, sin embargo, no fue completa, pues las autoridades estadounidenses se niegan a recibir a la totalidad de la delegación que viajará a los tres partidos de la fase de grupos que los iraníes disputarán en el gigante americano.

Irán chocará con Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21) en Los Ángeles y con Egipto (26) en Seattle.

"No tiene ningún sentido", dijo a la AFP Sadegh Galavi, un hincha iraní que recibió a su equipo en Tijuana. "Se supone que el deporte es un símbolo de paz, entonces si mezclas la política con el deporte, no funciona".

- Messi, el más adelantado -

En el aspecto deportivo tampoco reina la calma a tres días de que el primer Mundial de 48 selecciones y tres anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México) suba el telón en el emblemático estadio Azteca, con el choque inaugural entre México y Sudáfrica.

Messi, Yamal y Neymar, tres de los mayores referentes de la pelota, sufrieron percances físicos en la recta final de la temporada que han puesto en entredicho sus presencias cuando Argentina, España y Brasil comiencen a pugnar por una nueva Copa del Mundo.

El más reciente capitán en alzar el codiciado trofeo parece el más adelantado en su proceso de sanación con miras a disputar su sexto y seguramente último Mundial.

Messi, de 38 años, entrena desde la semana pasada con los vigentes campeones mundiales y el sábado incluso estuvo en el banco en la victoria 2-0 ante Honduras en Texas, en el penúltimo amistoso de la Albiceleste antes de su estreno frente a Argelia el 16 de junio.

Los hombres de Lionel Scaloni tendrán su último encuentro de fogueo el martes contra Islandia en Auburn, Alabama, donde se espera que el 10 tenga minutos para llegar aceitado a la defensa del título, tras padecer una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo a finales de mayo.

"No estamos al ciento por ciento con muchos jugadores. Tenemos un partido más para poder sacar conclusiones", dijo Scaloni tras derrotar a los centroamericanos.

- ¿Día D? -

Visitante asiduo de las enfermerías, Neymar puede tener este lunes un Día D con una Canarinha que bautizará a Carlo Ancelotti como entrenador mundialista en el desafiante debut ante Marruecos el sábado en el MetLife Stadium, sede de la final del 19 de julio.

Está previsto que el heredero del dorsal inmortalizado por Pelé se someta durante la jornada a una resonancia para establecer la evolución de una dolencia muscular en la pantorrilla derecha presentada el mes pasado.

"Neymar está haciendo un excelente trabajo individual, hará una resonancia y si todo sale bien entrenará con el grupo" esta semana, avisó Carletto el viernes.

Finalmente España disputa este lunes en Puebla (México) ante Perú su último amistoso antes del Mundial.

Lamine Yamal, que se recupera de un desgarro en el isquiotibial izquierdo sufrido en abril, se quedó en Chattanooga (Tennessee), en el campo base de la Roja durante el Mundial, junto con los otros dos futbolistas que se recuperan de problemas físicos, Nico Williams y Víctor Muñoz.