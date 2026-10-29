Tras el plantón en Australia, el pulso Márquez-Martín sigue en Malasia

Mismas piezas, distinto tablero: los dos líderes españoles del campeonato del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Ducati) y Jorge Martín (Aprilia), se verán las caras de viernes a domingo en Malasia, separados por diez puntos tras la fallida cita en Australia, donde el Gran Premio fue anulado por la lluvia.

En el arranque de esta 19ª prueba de las 22 del calendario, siempre y cuando se mantenga el GP de Catar de la semana que viene pese a la situación en Oriente Medio, Márquez tiene 365 puntos, diez más que "Martinator" (355).

Por detrás de la dupla, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) no ha tirado todavía la toalla, a 50 puntos de Márquez.

El anunciado adiós del circuito australiano Phillip Island de la semana pasada quedó empañado por la anulación del Gran Premio del domingo, pero el sábado sí pudo disputarse la carrera esprint, en la que Martín no sumó ningún punto.

El campeón del mundo en 2024 sufrió una caída y se fracturó la muñeca derecha mientras que su principal rival por el título ganó la prueba, haciéndose con el liderato del campeonato y creando un colchón de diez unidades.

Martín llegó el jueves al circuito de Sepang sonriente pero con protección todavía alrededor de su brazo, asegurando no estar al 100% de sus capacidades, aunque por el momento sí recibió la autorización médica para disputar la primera sesión de entrenamientos libres del viernes.

- "Estaría en casa" -

"Si no me estuviera jugando el título estaría en casa con yeso", declaró Martín en declaraciones publicadas en el sitio especializado Motorsport.com.

Luego de esa sesión se reevaluará su situación para decidir si puede o no correr a lo largo del fin de semana.

En caso de ser declarado "no apto", Márquez contaría con una ocasión única para sentenciar el campeonato, en un circuito en el que ha ganado dos veces en MotoGP (2014, 2018) y una en 125cc (2010).

Martín ganó en Sepang la carrera esprint en 2024, pero nunca el Gran Premio.

Mermado tras su caída a más de 180 km/h, necesitará una actuación heroica para contener al insaciable Márquez, más todavía en un circuito desfavorable a su situación.

Con la mayor parte de curvas hacia la derecha, será esa mano, que se usa para acelerar y frenar, la que reciba gran parte de la carga física a lo largo del fin de semana.

Pero Márquez desconfía: "Si le declaran apto, confío en que irá rápido", avisó en declaraciones publicadas en Motorsport.com.

Además de Bezzecchi, también podría meterse en la lucha la complicada meteorología de la región, con previsiones de lluvias torrenciales y de una sofocante humedad a lo largo de todo el fin de semana.