Tranquilidad, privacidad y funcionalidad en base

La Selección Nacional de Fútbol mayor masculino de Panamá continuará con sus entrenamientos hoy, miércoles 10 de junio, con su habitual sesión en horas de la mañana, desde las 9:30 a.m., con otra práctica más en la cancha #2 del complejo del Nottawasaga Resort (Nottawasaga Training Site), en la ciudad de New Tecumseth, Ontario, Canadá, el denominado campamento base de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto panameño disputará sus dos primeros encuentros del torneo en Canadá, específicamente en el Estadio de Toronto, ante Ghana (17 de junio) y luego ante Croacia (23 de junio), en acción del Grupo L.

“Al tener dos partidos en Toronto era lógico buscar algo aquí cercano y es un buen sitio, está a una hora y pico de la ciudad de Toronto, donde va a ser el estadio y como he dicho, bastante privacidad aquí, para trabajar bien los días que estaremos aquí”, explicó el entrenador Thomas Christiansen, DT de Panamá, luego de su primera visita en el mes de marzo al lugar, recordó la Federación Panameña de Fútbol en un comunicado, recalcando las facilidades del recinto.

Lejos del ruido y el ritmo acelerado de Toronto, el complejo ubicado en el pueblo de Alliston, ofrece exactamente lo que el cuerpo técnico encabezado por Christiansen busca para estos días decisivos de preparación: concentración absoluta, desplazamientos mínimos y un entorno diseñado para que los jugadores puedan enfocarse exclusivamente en la competencia.

Además, las canchas de entrenamiento se encuentran a pocos pasos del hotel, permitiendo que los futbolistas puedan desplazarse caminando entre sus habitaciones y las sesiones de trabajo. Lo mismo ocurre con el gimnasio, las áreas de recuperación y las piscinas, elementos fundamentales durante una concentración de larga duración.