Toña Is: “La LFF está más competitiva”

La entrenadora Toña Is afronta con mesura y concentración el segundo partido del grupo en estas eliminatorias mundialistas, esta vez ante San Cristóbal y Nieves, en condición de visitante.

Luego del contundente triunfo 6-1 como visitante frente a Curazao en el debut, la estratega española dejó claro que el enfoque del equipo está plenamente puesto en el siguiente reto: “Estamos muy centradas en el partido que tenemos”, señaló, destacando la importancia de no desviarse del objetivo inmediato pese al buen arranque en la competencia.

De cara a este compromiso, Toña Is valoró el crecimiento que ha tenido la selección desde su llegada al banquillo, en lo que será su decimotercer partido dirigiendo a Panamá: “Hemos mejorado en muchas facetas desde que estamos dirigiendo a la selección. Creemos que hay que dominar un poquito todos los contextos”, explicó, subrayando la necesidad de que el equipo sea capaz de adaptarse a distintos escenarios de juego. Además, resaltó el impacto positivo que ha tenido el aumento en la competitividad de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), un factor que considera clave para elevar el nivel cuando las jugadoras se integran a las convocatorias.



Finalmente, la entrenadora reconoció la ilusión que se vive alrededor del equipo nacional tras la histórica participación en el pasado Mundial y el deseo colectivo de volver a una cita de esa magnitud: “La gente está muy ilusionada con nuestra clasificación al mundial, con vernos nuevamente en la cita mundialista. Nosotras vamos paso a paso y estamos con muchas ganas de clasificar”, afirmó.

LOS NÚMERO DE TOÑA COMO DT DE PANAMÁ

Toña Is fue presentada oficialmente como DT de Panamá el 10 de octubre del 2024. El 21 del mismo mes atendió en conferencia de prensa a los medios de comunicación y el 27 disputó su primer partido como estratega principal de la Selección Mayor Femenina.

Sus números en los 12 partidos que dirigió a Panamá arrojan un saldo positivo, ya que ha conseguido 8 victorias y ha caído en solo dos ocasiones, empatando los otros dos partidos.

Entre esos 12 partidos ha jugado 11 amistosos y un partido por los puntos, el último ante Curazao en lo que significó el debut de la Selección Nacional en la actual eliminatoria mundialista.

Entre los triunfos, además de la goleada a Curazao por 6-1, resaltan tres victorias consecutivas ante el mismo rival, Costa Rica, y un histórico 1-0 de visitante ante la poderosa Australia.



* Fuente: Fepafut.com