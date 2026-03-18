Tom Pidcock gana la Milán-Turín, su segunda victoria de la temporada

El británico Tom Pidcock (Pinarello) logró su segunda victoria de la temporada este miércoles al imponerse en la Milán-Turín, última semiclásica antes del primer Monumento de la temporada en tres días, la Milán-San Remo.

Ausente en la París-Niza y en la Tirreno-Adriático la semana pasada, el doble campeón olímpico de cross-country justificó su estatus de favorito sobre las carreteras del norte de Italia al superar por cuatro segundos al noruego Tobias Halland Johannessen, 3º el año pasado, y en cinco segundos al esloveno Primoz Roglic, en el alto de Superga (4,9 km al 9%).

Pidcock (Pinarello-Q36.5) gestionó con solvencia una carrera de 174 km entre Rho y Superga, sin entrar en pánico ante el alto ritmo de los Red Bull-Bora-Hansgrohe en las dos ascensiones finales. Ni siquiera cuando Roglic intentó un ataque -infructuoso- a 15 kilómetros para meta, en el final de la primera subida.

El británico de 26 años supo armarse de paciencia y atacó a 600 metros de la cima en la segunda ascensión para cruzar la línea de meta en solitario por segunda vez esta temporada, tras su victoria de etapa en la Vuelta a Andalucía en febrero.

En este último ensayo general antes de la Milán-San Remo del sábado, Tom Pidcock sucede al mexicano Isaac del Toro, ganador en 2025, y a Mark Cavendish (2022) como el último británico en imponerse en la carrera más antigua del calendario ciclista.