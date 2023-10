Todibo se disculpa por su "risa nerviosa" en el minuto de silencio del Países Bajos-Francia

El defensor de la selección francesa, Jean-Clair Todibo, en el centro de una polémica por haber sonreído durante el minuto de silencio previo al partido Países Bajos-Francia en homenaje a las víctimas del conflicto entre Hamás e Israel y del atentado cometido en Arras (Francia), se disculpó este lunes y explicó haber sido presa de una "risa nerviosa".

Un día antes del amistoso entre los Bleus y Escocia en Lille (norte de Francia), Todibo quiso tomar la palabra dada "la amplitud que toma la situación y a la interpretación de la situación que es bastante loca", indicó el jugador del Niza. "Tuve una risa nerviosa respecto a este minuto de silencio pero en ningún caso me reí de la situación actual. El contexto era particular, estábamos en medio de aficionados rivales que habían hecho algunas bromas y me salió esa risa nerviosa", afirmó, antes de pedir perdón ante "todas las personas a las que pude ofender".

El pasado viernes fue asesinado en un centro educativo de la localidad francesa de Arras un profesor a manos de un joven islamista radicalizado.

"Estoy afectado porque esto mancha la educación que me dio mi madre", añadió. "Algunos dijeron que me había reído durante ese minuto de silencio porque me reía de la muerte de un profesor, hay que saber que mi madre trabaja en la educación nacional desde hace 20 años y tengo un gran respeto por esa gente. Le habría podido ocurrir a mi mamá", añadió.

"Esto me molesta porque refleja una imagen que no es la mía. Creo que soy un chico con una muy buena educación y con respeto por las personas que tengo ante mí", señaló el jugador galo.

Antes de las disculpas de Todibo, el consejo nacional de ética de la Federación Francesa de Fútbol había enviado un correo electrónico al jugador instándole a que se explicase, reservándose el derecho de acudir a la comisión de disciplina de la FFF.

El seleccionador Didier Deschamps, quien apareció en conferencia de prensa después de Todibo, consideró por su parte que "no fue una actitud digna de esos momentos".