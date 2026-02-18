Tiberi gana en Emiratos Árabes y sucede en el liderato a Evenepoel

El italiano Antonio Tiberi ganó este miércoles la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos en la cima de Jebel Mobrah y se enfundó el maillot rojo de líder en detrimento del belga Remco Evenepoel, que cedió dos minutos.

En la cima de la ascensión de 15 kilómetros al 8,1% de pendiente media, el escalador del Bahrain-Victorious aventajó en 15 segundos al mexicano Isaac Del Toro y en medio minuto al belga Lennert Van Eetvelt.

El duelo anunciado entre Del Toro, líder del equipo UAE, y Evenepoel, vencedor de la contrarreloj del martes, no se produjo realmente en las rampas de uno de los puertos más duros de la temporada ciclista.

El belga, aparentemente víctima de calambres y que cedió a más de dos minutos del ganador, incluso sale del top 10 de la general, ahora 11º a 1 min 44 s.

En la clasificación general, Tiberi aventaja a Del Toro en 21 segundos.

Han abierto una diferencia considerable con el resto del pelotón y el colombiano Harold Tejada completa el podio provisional a un minuto.

Poco acostumbrado a levantar los brazos, con un palmarés en el que figuran una victoria en el Tour de Luxemburgo 2024 y un triunfo de etapa en el Tour de Hungría 2022, Tiberi firmó en los Emiratos el éxito más importante de su carrera.

"Me siento bien desde el comienzo de la temporada, pero ganar aquí es simplemente increíble, incluso inesperado. Solo empecé a creerlo a 300 metros de la meta, de lo dura que era esta ascensión", comentó el mejor joven del Giro 2024 (5º en la general).

El romano de 24 años se marchó en solitario en cabeza a cuatro kilómetros de la meta y resistió el regreso de Del Toro, que había iniciado la subida final con mucha prudencia.

El jueves, la cuarta etapa, de 182 km en torno a Fujairah, estará exenta de dificultades y será favorable a los esprínteres.

El UAE Tour termina el domingo con una nueva etapa de montaña con llegada en alto a Jebel Hafeet, verdadero juez de esta edición 2026.

- Clasificación de la etapa:

1. Antonio Tiberi (ITA/TBV) los 183,0 km en 4 h 24:44.

(media: 41,6 km/h)

2. Isaac Del Toro (MEX/UAD) a 15.

3. Lennert Van Eetvelt (BEL/LTD) 29.

4. Harold Tejada (COL/AST) 41.

5. Felix Gall (AUT/DAT) 51.

6. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 51.

7. Derek Gee (CAN/LTK) 1:07.

8. Jørgen Nordhagen (NOR/TVL) 1:07.

9. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 1:07.

10. Lucas Plapp (AUS/JAY) 1:13.

...

18. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 2:04.

- Clasificación general:

1. Antonio Tiberi (ITA/TBV) los 183,0 km en 7 h 09:03.

2. Isaac Del Toro (MEX/UAD) a 21.

3. Harold Tejada (COL/AST) 1:00.

4. Lennert Van Eetvelt (BEL/LTD) 1:07.

5. Lucas Plapp (AUS/JAY) 1:19.

6. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 1:21.

7. Derek Gee (CAN/LTK) 1:22.

8. Felix Gall (AUT/DAT) 1:28.

9. Jørgen Nordhagen (NOR/TVL) 1:30.

10. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 1:43.

...

11. Remco Evenepoel (BEL/RBH) 1:44.