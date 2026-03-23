Thunder extiende su racha a 12 triunfos mientras Wembanyama alcanza marca histórica en NBA

Los Oklahoma City Thunder se impusieron 123-101 a los Philadelphia 76ers este lunes y extendieron a 12 su racha de victorias consecutivas, mientras que el francés Víctor Wembanyama superó los 4.000 puntos en su carrera en la NBA.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada:

- OKC domina fuera de casa -

El Thunder, que anotó 18 triples en la jornada, fue un amplio dominador en el penúltimo de cinco partidos consecutivos fuera de casa.

Jalen Williams, de 24 años y ausente en los últimos 16 partidos del Thunder, disputó 21 minutos en los que anotó en ocho de sus 14 intentos desde la cancha para 18 puntos en agregado a seis asistencias y cuatro rebotes.

"Tenemos un buen equipo y no tengo que hacer mucho", dijo Williams. "Simplemente intenté mantenerme bien físicamente, eso es todo lo que tengo que hacer".

"Jugamos como un equipo, eso hace de mi regreso algo fácil, esta organización es una en la que es fácil jugar".

Shai Gilgeous-Alexander lideró el camino con 22 puntos mientras que el centro Isaiah Hartenstein completó un doble-doble de 10 puntos y 12 rebotes.

OKC (56-15) se mantiene como líder indiscutible de la Conferencia Oeste mientras que los Sixers detienen una racha de dos victorias seguidas en el séptimo lugar del Este.

- Wemby anota 26 en triunfo sobre Miami -

Los San Antonio Spurs no tuvieron mayores inconvenientes para imponerse 136-111 sobre el Miami Heat, en un partido en el que lideraron en todo momento después de estar abajo 2-3 en el inicio del cotejo.

El francés Víctor Wembanyama lideró el camino para el cuadro tejano con un doble-doble de 26 puntos y 15 rebotes en apenas 26 minutos en los que superó la marca de 4.000 puntos en su carrera.

"Él es algo que simplemente no hemos visto", dijo el entrenador, Mitch Johnson. "Hoy estuvo en un gran nivel, mantuvo el nivel defensivamente y creo que perdió algunos triples en los que no tenía el mejor ritmo".

"Tuvimos un buen intercambio en el medio tiempo, pensamos que pudimos ser mejores en el primer tiempo y el staff le dejó saber a los jugadores, alcanzamos a detenerlos diez veces de manera consecutiva".

Los Spurs, uno de tres equipos clasificados a los playoffs, quedan a un paso de asegurar el título de la división Suroeste en la NBA.

Miami sufre su quinta derrota consecutiva y peligra con caer al décimo lugar de la Conferencia Este en el último cupo de clasificación al torneo de play-in.

- Pistons detienen a los Lakers -

Los Detroit Pistons le pusieron punto final a la racha de nueve triunfos consecutivos de Los Angeles Lakers al imponerse 113-110 en el Little Caesars Arena en Detroit, Michigan.

Un intento fallido desde larga distancia de Luka Doncic sentenció la noche para el cuadro angelino que estuvo cerca de repetir una épica remontada, tal y como sucedió frente al Orlando Magic el sábado.

Doncic, de 27 años, logró disputar el partido ante los Pistons debido a una apelación de los Lakers con respecto a la decimosexta falta técnica del esloveno.

A lo largo de la temporada, los Pistons se han concentrado en el esfuerzo colectivo y esta noche no fue la excepción, Dannis Jenkins lideró el camino con 30 puntos mientras que Jalen Duren completó un doble-doble de 20 puntos y 11 rebotes.

"Mi equipo me necesita y le doy gracias a Dios", comentó Jenkins, quien estableció una nueva marca personal en puntos. "Trato de mantener la calma y jugar con libertad".

Los Pistons se repusieron pese a perder la batalla en la pintura 58-48, segunda oportunidades 20-16 y rebotes 50-47.

LeBron James, quien tuvo una noche atípica sin puntos en la primera parte, por poco termina con un triple doble después de 12 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes.