Thucydides implanta nueva marca de pista

El ejemplar estadounidense ‘Thucydides’ hace historia en el Hipódromo Presidente Remón en el día de ayer, al romper la marca de distancia para los 1,200 metros, al parar el cronómetro en 1:09.2, superando la establecida el 1 de junio de 2025 por su coterráneo Sol Victoreado de 1:10.0.

Dicho acontecimiento se dio en la celebración de la edición 75 del Clásico familia Navarro, en la sexta carrera, siendo esta prueba la segunda Gema de la Triple Corona Juvenil de potros importados de dos años de edad, en 1,200 metros y bolsa de $24,800.

Con esta resonante victoria el alazán borró el invicto del favorito de la prueba Macho Mule y también la posibilidad de acercarse a la Triple Corona, evidenciando que estamos ante la presencia un futuro as de la pista.

Thucydides se mantiene imbatible en dos presentaciones, defendiendo los tradicionales colores del Stud Campo Azul, bajo los cuidados del preparador Alberto Paz Rodríguez y atinada monta de Yonis Lasso.

Tras el ganador arribaron a la meta su compañero de cuadra Street Security, Macho Mule, Colonense, en una gran presentación y cerró el marcador Infinity Honor.

Acto de premiación

En el acto protocolar de entrega de premios el oferente del trofeo, a nombre de la familia homenajeada, fue Aníbal Galindo, recibida por el propietario del ganador Luis Shirley.

La confrontación que cierra el ciclo de las tres carreras del codiciado galardón hípico, se celebrará con la edición 5 del Clásico Luis Shirley, por correrse el domingo 13 de diciembre venidero, sobre 1,400 metros y premio de $25,000, más el aporte de las cuotas de inscripciones.